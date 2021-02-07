Посол Украины в ФРГ обиделся на «искажение» Германией истории

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «искажает» исторические факты и поддерживает Россию, заявил 7 февраля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Так дипломат прокомментировал заявление Штайнмайера изданию Rheinische Post о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан.

Мельник подчеркнул, что высказывания федерального президента вызвали на Украине удивление и настоящий шок. По его словам, значительная часть погибших были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.

«Таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — цитирует слова Мельника портал kurs.com.ua.

По словам посла Украины, приравнивание СССР к России недопустимо.

Мельник отметил, что депутаты немецкого парламента не готовы признать огромную цену, которую заплатила украинская нация, а также вклад украинского народа в победу над национал-социализмом.

17 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что стране, чтобы не допустить переписывания истории, необходимо быть сильной, самодостаточной, прежде всего в экономическом плане. Переписывание истории «в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам» в итоге навредит тем, кто это делает, добавил он.

29 октября Путин заявил, что Москва продолжит отстаивать память и правду о Второй мировой войне.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.