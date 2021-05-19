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Дорожную карту по поддержке печатной продукции разработают в Татарстане

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Правительство Татарстана занялось разработкой дорожной карты по поддержке и развитию системы распространения книжной и печатной продукции. Об этом председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин рассказал на встрече с представителями СМИ по случаю регионального Дня печати.

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«Думаю, депутаты Госсовета подключатся к этой теме и рассмотрят вопросы налоговой поддержки для предприятий розничной торговли газетами и журналами в специализированных магазинах. И, возможно, зародится законодательная инициатива», — цитирует Мухаметшина ИА «Татар-информ».

На данный момент в регионе насчитывается 199 газетных киосков. Из них 125 находятся в Казани. По количеству точек, реализующих печатную продукцию, республика находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе.

Сейчас единственным существенным механизмом распространения периодики является подписка. Розничная продажа при этом находится в глубоком кризисе, отметил глава парламента, добавив, что кардинально изменить ситуацию сложно без развития соответствующей инфраструктуры.

По словам Мухаметшина, несмотря на тенденцию к общей цифровизации в медиаотрасли, газеты и журналы по-прежнему востребованы. Это подтверждают и соцопросы, согласно которым печатные СМИ активно читает треть населения.

14 мая сообщалось, что за 2020 год доля газетных киосков в России снизилась на 11%, до 14,9 тыс., что стало самым большим падением за пять лет.

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