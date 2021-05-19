«Матч с Карлсеном – мероприятие не из дешевых»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в конце апреля в блестящем стиле выиграл турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге, и получил право сыграть за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Их матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае. Сейчас Ян много тренируется в Москве, но находит время и на другую активность. Например, на любимый футбольный «Спартак». Именно Непомнящий нанес символический удар по мячу перед игрой с «Химками» в 29-м туре РПЛ. В интервью МИЦ «Известия» 30-летний шахматист рассказал о поздравлении от Дмитрия Пескова, любимом матче на первенство мира, полезном комментаторском опыте и дорогостоящей подготовке к противостоянию с Карлсеном.

— Ваш тренер Владимир Поткин сказал, что вы с каждым днем становитесь все лучше и лучше. Сами чувствуете это?

— Он очень добр. Сложно сказать. Могу отметить только, что с каждым днем я становлюсь старше на день. Сейчас уже обыденность, что в тринадцать лет ты уже гроссмейстер, в шестнадцать — на пороге первой двадцатки. Магнус, Фируджа, Вэй И опередили все графики. У меня немного не так — скорее волнообразный рост: застой, сменяемый резким подъемом . За последние годы я стал в разы больше работать над шахматами и над собой, что дает какой-то результат. Тренеру виднее, но, тем не менее, он очень добр в оценке.

— Также тренер сказал, что это будет самый зрелищный матч за всю историю. А какой ваш любимый матч за звание чемпиона мира?

— В детстве был Алехин - Капабланка , а вообще из матчей… Я их особенно друг с другом не сравнивал, не так часто они проходят, поэтому к ним приковано такое повышенное внимание. Я бы выделил поединок Карпов - Каспаров и все их противостояние. Или матч Спасский - Фишер. Из более свежего, я думаю, довольно интересным был матч Крамника с Топаловым в Элисте. Очень увлекательным был матч, где было сыграно двенадцать ничьих — Магнус играл с Фабиано . Двенадцать ничьих, конечно, немного вводят в заблуждение — некая статистическая аномалия.

— У вас был опыт комментирования многих турниров. Кто интереснее всего ведет шахматные эфиры?

— Ну конечно, я (смеется). А если серьезно — надо понимать, что комментарии бывают разной глубины. Есть комментарии для уровня «Международный мастер плюс», и этой категории интересно разобраться в новинках, идеях. На русском языке мало таких комментаторов. Для профессионалов Петр Свидлер и Петер Леко комментируют на английском. Для любителей и начинающих довольно интересно комментирует Шипов. Я его хорошо знаю, но мне не так интересно его слушать, поскольку я примерно понимаю, что он скажет в следующий момент. Я бы слушал что-то более профессиональное. Если говорить про мой опыт комментатора, то я нашел способ заниматься шахматами, по сути ими не занимаясь . Я считаю, что это были очень полезные периоды времени.

— Самое приятное поздравление после турнира претендентов?

— Все были приятными. Возможно, было особенно приятное, но сейчас уже не вспомню. Турнир для меня в спортивном плане закончился за тур до конца, но я сначала очень долго готовился к последней партии, а потом долго расстраивался, когда ее проиграл . Всем отвечал «спасибо», однако настроение было немного минорное. Прошло два-три дня, после которых как-то остановился — оглянулся.

— Получили телеграмму от президента? Может быть, Дмитрий Песков звонил?

— Да, Дмитрий Песков позвонил, поздравил меня и организаторов (пресс-секретарь президента РФ также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России, — «Известия»). Спасибо, тоже очень приятно.

— Гарри Каспаров похвалил вас за стабильность. Приятно слышать такие слова от него?

— От Гарри Кимовича приятно. Он, как мне кажется, наоборот, все время ругал меня: то выиграл случайно, то повезло. Понятно, что критика небезосновательна, но относительно новое ощущение, что Гарри Кимович не обругал . Признателен ему за добрые слова.

— Призовые за турнир претендентов-2020 — самый большой шахматный гонорар в жизни?

— Я думаю, что точно были больше. Приз за турнир претендентов был немногим больше € 100 тыс. Часть призовых ушла на оплату работы команды. По-моему, в Саудовской Аравии на чемпионате мира по рапиду и блицу были хорошие призовые, по 120 тысяч на человека. За три дня это, конечно, рекорд.

— Поступали ли вам предложения от новых спонсоров после выхода на матч с Карлсеном?

— К счастью, да. Это мероприятие недешевое. Если работаешь один или с одним тренером, то, наверное, призовых хватает. В моем случае я более ответственно подошел: есть команда, которая со мной работает — и в плане шахмат, и в медицинско-физиологическом. На это уже немного другие ресурсы необходимы. При другом исходе такое мероприятие было бы не «в плюс» для меня.

— Что сегодня является самой большой угрозой шахматам?

— Не буду оригинален: читерство. То есть, пришли к тому замечательному моменту, когда в эпоху шахматных онлайн-турниров ты не можешь быть уверен ни в ком . И никто не может быть уверен в тебе. Даже на элитном уровне, когда человек не ошибся ни разу за турнир. У Магнуса как раз такого нет. Он играет с перепадами в рамках одной партии или турнира. А есть люди, которым хочется стоя аплодировать и надеяться, что аплодисменты будут искренними.

— Аплодисменты Спасского в адрес Фишера, наверное, один из самых великих моментов в шахматах?

— Может быть. Об этой истории знали бы только любители и ценители, если бы она не была отражена в голливудском байопике «Жертвуя пешкой». Да, красиво. Потом похожую сцену сделали и в сериале «Ход королевы». Конечно, это по-своему великий момент. Очень сложно признать поражение, хочется сначала разобраться: ты играл плохо или соперник — хорошо? Я, честно говоря, не думаю, что это когда-нибудь повторится.

— В прошедшие выходные «Спартак» обеспечил себе второе место в РПЛ и участие в квалификации Лиги чемпионов. Много нервов потеряли во время просмотра матча любимого клуба с «Ахматом»?

— Понятно, что к концу сезона все уже устали и играют не в лучший свой футбол, но главное — что пробились в квалификацию. Теперь важно, чтобы нам повезло с жеребьевкой, и потом, дай Бог, пробьемся в основную сетку Лиги чемпионов.

— Вы нанесли символический удар на матче с «Химками». Приятный момент?