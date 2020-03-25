Шах и маска: как проходит турнир претендентов в Екатеринбурге

Яна Непомнящего можно считать главным фаворитом шахматного турнира претендентов – 2020 (ТП), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Российский гроссмейстер одержал три победы в шести стартовых турах и имеет в своем активе 4,5 очка. На один балл от Непомнящего отстает француз Максим Вашье-Лаграв. Другой российский игрок, Александр Грищук, «подхватил» ничейный синдром и пока с тремя очками идет только на шестом месте. Самый молодой участник Кирилл Алексеенко спустился в подвал турнирной таблицы после поражения от Аниша Гири, но в целом показывает достойную игру и способен отнимать очки у фаворитов.

Всё в руках Яна

Неожиданно для многих экспертов, которые считали, что борьба за первое место развернется между американцем Фабиано Каруаной и китайцем Дин Лижэнем, лидерство уверенно захватил Ян Непомнящий. 29-летний уроженец Брянска уже трижды праздновал успех в Екатеринбурге — в партиях с Гири, Ван Хао и Лижэнем. Также на счету россиянина три ничьи. Лишь во втором туре с Алексеенко он был близок к поражению, но сумел спасти ситуацию.

— Ян в хорошей форме, видно, что они с тренерами очень продуктивно поработали перед турниром претендентов, внимательно изучили всех соперников, — отметил в разговоре с «Известиям» президент Федерации шахмат России (ФШР) и старший тренер национальной команды Андрей Филатов. — Другой вопрос, хватит ли ему сил и энергии на оставшиеся восемь туров. Пожелаем ему справиться с этой задачей и постараться хорошо восстанавливаться в выходные дни. Также очень хочу, чтобы разыгрался Александр Грищук, а Кирилл Алексеенко отбирал очки у конкурентов Яна и Саши.

В седьмом туре Непомнящему будет противостоять главный преследователь Максим Вашье-Лаграв. Француз, узнавший о своем участии в турнире за неделю до его старта, пока очень уверенно смотрится за доской. Несмотря на не самую впечатляющую дебютную подготовку, он выиграл у Лижэня и сыграл пять ничьих.

— Яна можно назвать главным фаворитом ТП, но какие-то глобальные выводы делать еще рано, — считает гроссмейстер и тренер Владимир Барский. — В седьмом туре его ждет очень серьезное испытание: черными он будет играть против не самого удобного для себя противника Вашье-Лаграва. В их очном противостоянии Непомнящий в минусе. Очень важно не проиграть. Сейчас Ян хозяин положения, но сможет ли наш игрок сохранить такую уверенную и спокойную игру до самого конца, зависит только от него. К тому же не забывайте и про Фабиано Каруану. Да, пока он отстает от лидера на 1,5 очка, но Фабиано — это такой гроссмейстер, который способен выиграть шесть-семь партий подряд.

Начинается недовольство

Турнир претендентов проходит на фоне пандемии коронавируса и остается по сути единственным международным соревнованием в мире. Не все его участники в восторге от этого. Например, Александр Грищук заявил, что ему совсем не хочется играть в такое время.

— Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть, — сказал Александр Грищук. — В самом начале у меня еще не было четкого представления обо всем этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить. Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии. Но, несмотря на всё вышесказанное, своим текущим результатом я доволен.

Глава ФШР Андрей Филатов считает, что организаторы сделали всё возможное, чтобы обезопасить игроков.

— Все гроссмейстеры находятся в самоизоляции, ведь они играют и живут в одном отеле, — пояснил он. — Температуру им измеряют каждый день, все судьи проверились на COVID-19. Шахматисты находятся в постоянном контакте только со своими секундантами, с которыми готовились к турниру весь последний месяц, а кто-то и два. Немногие в мире так же изолированы, как они. Плюс сейчас сложно найти лучшие профилактические и эпидемиологические условия, чем в России.

Владимир Барский полагает, что турнир надо в любом случае доиграть.

— Операторы, охранники и судьи ходят в масках для безопасности игроков, — пояснил эксперт. — Чтобы, не дай бог, кто-то из гроссмейстеров не заболел. Ведь турнир, который был организован с таким трудом, может прерваться, а в календаре будет очень сложно найти время для его завершения. Да и место тоже.

Победитель ТП-2020 получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Участники матча за шахматную корону, который запланирован на декабрь-январь в Дубае, разыграют €2 млн.

Наш третий участник турнира — Кирилл Алексеенко — в первых шести турах набрал два очка. У него, как и у Дин Лижэня, пока худший показатель в ТП.

— Кирилл — дебютант турнира, так ему еще и достался самый тяжелый календарь, — отметил Владимир Барский. — В первых четырех турах он трижды играл черными. Он проиграл Куруане и Гири. С американцем что-то перепутал в своем домашнем анализе, это от недостатка опыта. Что касается партии с Анишем, он получил неприятную позицию, хорошо защищался и до ничьей ему не хватило одного хода. Шел восьмой час партии, и принять верное решение в эндшпиле было не так просто. Но в любом случае для него это бесценный опыт. Перспектива Алексеенко стать большим гроссмейстером очень высока.

В седьмом туре, запланированном на 25 марта, Лижэнь сыграет с Алексеенко, Каруана с Ван Хао, Гири с Грищуком, а Вашье-Лаграв с Непомнящим.