Липовый расцвет: в мире растет торговля поддельными справками о вакцинации

По мере того как привитые от коронавируса граждане получают всё больше послаблений, во многих странах растет размах мошенничества, связанного с продажей фальшивых негативных тестов от COVID-19 и сертификатов о вакцинации . По данным американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point, по всему миру действует уже свыше 1,2 тыс. компаний, продающих поддельные свидетельства . Как рассказал «Известиям» один из авторов этого исследования, Одед Вануну, наиболее активно купля-продажа липовых сертификатов идет в США, Великобритании и Германии, однако такого рода «документы» встречаются и в русскоязычном сегменте интернета . Единственным ответом на этот всплеск, по мнению экспертов, будет создание общемировой базы вакцинированных граждан.

Всемирный лохотрон

На заре коронавируса одним из самых популярных видов мошенничества, связанных с пандемией, была торговля поддельными средствами индивидуальной защиты. Позднее на фоне нехватки вакцин от коронавируса некоторые дельцы в интернете принялись приторговывать и дозами препаратов — якобы настоящих .

— Широко доступны любые «вакцины» — Sputnik, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca. Цены очень разнятся, но порой они доходят до $1 тыс., — рассказал «Известиям» почетный профессор Школы регулирования и глобального управления Австралийского национального университета Родерик Броадхерст.

В апреле эксперт исследовал 20 рынков даркнета, обнаружив, что 12 из них вовсю предлагают вакцины. При этом, по его словам, не было ни одного случая, чтобы купленный в интернете препарат оказался реальным . Впрочем, большинство оплаченных заказов — пусть даже подделок — так никогда и не доходили до оплатившего их покупателя.

В последнее время к этому ассортименту прибавились поддельные сертификаты о вакцинации и негативные тесты на коронавирус , которые в отличие от прививок покупатели приобретают, прекрасно зная, что они ненастоящие.

— Они доступны по ценам в районе $25 за тест и порядка $250 за сертификат о пройденной вакцинации, — сказал Родерик Броадхерст.

Израильские исследователи из компании в сфере кибербезопасности Check Point начали исследовать продажу в даркнете всего, что связано с борьбой с коронавирусом, еще прошлой осенью. И если в ноябре им удалось засечь 20 подпольных интернет-продавцов, то уже к марту таких «точек» по всему миру, перешедших от продажи вакцин к торговле сертификатами, оказалось свыше 1,2 тыс .

Липовый расцвет Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

— Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия, — рассказал «Известиям» один из авторов исследования, Одед Вануну.

При этом команда Check Point обнаружила несколько объявлений и на русском языке, предлагающих как «Спутник V» (он идет в среднем по цене $600 — дороже на $100, чем «аналог» от Oxford-AstraZeneca, но дешевле на $150 китайской Sinopharm), так и фальшивые сертификаты о вакцинации российской вакциной . Отличить подделку (Одед Вануну предоставил «Известиям» фото предлагающегося в даркнете сертификата) от настоящего документа невооруженным глазом крайне сложно. Единственное, что лежит на поверхности, — отсутствие печати поликлиники на фальшивке .

Все в базу

Еще зимой трансграничное правоохранительное агентство Евросоюза Европол выступило с предупреждением, что в аэропортах, на вокзалах и в интернете по всей Европе продают поддельные отрицательные сертификаты на коронавирус.

— Предложения о мошеннических сертификатах тестирования можно найти не только в даркнете. Как и в случае с торговлей контрафактной продукцией, поддельные сертификаты в основном встречаются в поверхностных веб-каналах и на сайтах, связанных с социальными сетями, из-за их более широкого охвата, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Европола .

С поэтапным открытием границ для иностранных граждан и собственного населения, мечтающего вырваться за рубеж, незаконный бизнес расцвел.

Липовый расцвет Фото: REUTERS/Stefanos Rapanis

Еще в апреле британское МВД заявляло, что порядка 100 человек, преимущественно из бедных стран, ежедневно пытаются попасть в Соединенное Королевство, используя фейковые отрицательные тесты на COVID-19. Мотивация таких людей проста: туристы, прибывающие в страну, должны сдать не менее двух тестов на коронавирус, каждый из которых стоит по £128 ($181). Тогда как липовый тест обходится в среднем по £25 . Той же логикой экономии средств руководствуются и покупатели паленых сертификатов о прохождении вакцинации.

Впрочем, такая услуга популярна и среди так называемых антипрививочников — людей, настроенных против любой вакцинации, в принципе, но жаждущих той же степени свободы передвижений, которую всё больше позволяют привитым гражданам . Как признал недавно председатель Федерации немецких детективов Себастьян Фидлер в интервью Handelsblatt, ввиду того что освобождение из-под ограничений и преимущества, связанные с въездом и выездом, будут связаны с полной вакцинацией, проблема подделок будет оставаться актуальной в течение довольно длительного периода.

По мнению австралийского эксперта Родерика Броадхерста, отчасти проблема рассосется сама собой по мере полного отхода большинства стран от всех коронавирусных ограничений.

— Но небесполезной будет и официальная глобальная база данных, регистрирующая статус вакцинации отдельных лиц , — по крайней мере, стоит попытаться ее создать, тем более при учете относительно низкой стоимости запуска, — добавил эксперт.

Липовый расцвет Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По мнению Одеда Вануну, создание глобальной базы данных вакцинированных — не только крайне желательный, но и единственный путь побороть набирающий обороты рынок подделок.