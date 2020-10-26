Спутали карты: в истории вакцинации москвичей нашлись приписки

Данные о вакцинации населения от гриппа, которые поступают из районных поликлиник, нельзя назвать полностью достоверными — «Известия» поговорили с москвичами, которые обнаружили в своих медицинских картах ложные сведения о сделанных прививках. Эти данные удалось обнаружить благодаря сервису «Электронная медицинская карта» (ЭМК) на столичном портале госуслуг mos.ru.

Виртуальные инъекции

Всё началось с того, что несколько москвичей нашли в электронных медицинских картах своих детей записи о якобы совершенных визитах в поликлиники и вакцинации от гриппа осенью. Жительница столицы Елена Крылова сообщила «Известиям», что, согласно полученным ею данным, в детской поликлинике № 133 ее семилетней дочери поставили вакцину от гриппа. В карте стоит запись о выполненной прививке от 13 октября — во время школьных каникул. Женщина уверяет, что прививку ребенку не делали, так как еще в начале сентября семья написала отказ. Более того, по ее словам, в указанный день семьи не было в городе. Москвичка Юлия Скрыпникова также неожиданно столкнулась с прививкой-фантомом у своих двух дочерей-четвероклассниц. В этом случае также оказалось, что девочки прикреплены к 133-й поликлинике.

Фото: скриншот/facebook.com

«У обеих индивидуальный план прививок, так как после года стоял медотвод <…> О прививке от гриппа я всё время была в раздумьях, но так ни разу и не давала согласия» , — рассказала мать девочек.

За две недели до начавшихся 5 октября каникул Юлия подписала отказ от вакцинации, поскольку в августе ее детям сделали диаскинтест — альтернативу традиционной реакции Манту.

«Перед плановой госпитализацией с ребенком я оформила медицинскую электронную карту, чтобы оперативно отслеживать анализы. В итоге от 1 октября у обеих дочерей стоит прививка. Хотя мы ее никогда не ставили» , — рассказала Скрыпникова.

В соцсетях развернулось обсуждение этих фактов. Так, Мария Бычкова тоже нашла странности в электронной карте своего сына. «Оказывается, ему 6 октября тоже сделали прививку препаратом. В школе писали отказ от прививки. Позвонила заведующей (поликлиники. — Ред.), типа у них [в системе] сбой» , — написала женщина.

Москвичка, пожелавшая сохранить анонимность, столкнулась с аналогичной ситуацией. «Пришли в 133-ю поликлинику делать прививку, педиатр стала выписывать направление на нее, и в базе высветилось, что 1 октября была поставлена [вакцина]. Она куда-то ходила, разбиралась, в итоге моему ребенку ее поставили 2 октября. Естественно, 1 октября мы ее не ставили» , — сообщила москвичка.

Фото: скриншот/facebook.com

Примечательно, что «ставились» прививки разных торговых наименований. Так, Елена Бикина с удивлением обнаружила, что ее 10-летнему сыну сделали прививку от гриппа. Хотя мать писала отказ от вакцинации . Процедура датирована опять же периодом школьных каникул — 9 октября.

Приписочка вышла

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко рассказал «Известиям», что вакцинация от гриппа оплачивается медучреждениям в системе ОМС отдельно, вне зависимости от использованной вакцины. Поэтому может возникнуть соблазн приписывать результаты.

C ним согласен сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв.

Спутали карты Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Уже были случаи приписок диспансеризаций. Когда люди не проходили никакую диспансеризацию, а она была проведена. В этой ситуации безусловно прослеживается попытка получить дополнительное финансирование в рамках системы ОМС» , — сказал сопредседатель ВСП.

Вакцинация от гриппа входит в программу ОМС. Таким образом, она бесплатна для пациентов при наличии клинических показаний, например, хронических заболеваний, или по эпидемиологическим показаниям, если в регионе идет эпидемия гриппа.

В случае приписки потерпевшим оказывается Российская Федерация в лице держателя бюджета на территории — территориального фонда ОМС, рассказал «Известиям» вице-президент «Всероссийского союза страховщиков» (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

Однако «правильно заподозрить» приписку в большом объеме случаев сложно. «Это огромное количество недорогих случаев, которые физически и экономически следственные органы вряд ли смогут расследовать. Нужны упредительные санкции, подразумевающие за такое деяние гораздо более строгую ответственность, которая бы охлаждала желание больницы под копирку заполнять медицинские карты» , — полагает Кузнецов.

Доверяй и трижды проверяй

Юрий Жулёв предлагает бороться с приписками через личные кабинеты граждан на сайте госуслуг. А в некоторых регионах через сайты территориальных фондов ОМС, где отображаются все проведенные по ОМС услуги. В Москве, например, широкий функционал собран в «Электронной медицинской карте» на портале mos.ru.

В столичном департаменте здравоохранения «Известиям» сообщили, что при подключении электронной медицинской карты своего ребенка родители получают возможность видеть все данные о проведенной вакцинации в специальном разделе. В случае несоответствий они также могут обратиться в техподдержку и сообщить о данных, которые вызывают сомнения. Эта возможность есть в самой электронной медицинской карте.

«Граждане должны приучиться периодически заглядывать туда. Здесь уже выкладываются результаты исследований, в том числе любые посещения и любые действия, связанные с системой ОМС. Если пациент видит, что эта информация не совпадает с реалиями, например, он не приходил к врачу и ему не делали никакую процедуру, то он должен обратиться в страховую медицинскую организацию, которая выдала ему полис ОМС» , — сказал Жулёв.

Москвичка Елена Крылова так и поступила, обратившись в свою страховую компанию, где уже начали проверку.

Спутали карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Страховая должна провести экспертизу и разобраться, была ли это техническая ошибка, проблема в расчетах или сознательная приписка. В страховой компании также подскажут дальнейшие действия, объяснят, какие прививки пациенту рекомендованы и куда обратиться за их получением, рассказал вице-президент ВСС.

Даже если окажется, что имел место технический сбой, медицинская организация, допустившая ее, понесет финансовую ответственность. Будут применены штрафные санкции, а сумма по оплате прививки будет удержана в полном объеме.

Штрафы — это вынужденная мера, чтобы «технические ошибки» не превратились в «системные», отметил Кузнецов. Размер штрафа составляет около 10–20 тыс. рублей в зависимости от региона.

Если же медорганизацией заинтересуются следственные органы и будет доказан злой умысел, тем более если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то это может привести к уголовной ответственности. Речь идет о ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

Тысяча извинений

В поликлинике № 133, пациенты которой пожаловались на случаи «фантомного» вакцинирования, отказались дать «Известиям» комментарии. Однако был получен ответ из вышестоящей структуры. «Ситуация, когда в медицинской карте отображаются данные о вакцинации, которая фактически не была проведена, недопустима. В случае обнаружения таких данных необходимо сразу обратиться в департамент здравоохранения Москвы или страховую компанию» , — сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента.

В настоящее время, после обращения «Известий» в департамент здравоохранения города Москвы, предпринимаются необходимые меры по устранению фактов неверного отражения вакцинации в электронных медицинских картах.

Спутали карты Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Позвонила только что заведующая 133-й поликлиники (Дина Русинова. — Ред.), актуальную информацию о прививках обещала внести в электронную медицинскую карту. Про грипп сказала, что ошибочно посчитали. Запись должны убрать» , — рассказала Юлия Скрыпникова.

Запись о фиктивно сделанной прививке убрали и из электронной медицинской карты детей Елены Крыловой и Елены Бикиной. В отношении же медработников, допустивших ввод неверных данных в электронную документацию, ведется разбирательство.