Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Протестующие в Минске начали жечь покрышки и блокировать дороги
Общество
Минздрав добавил в календарь прививок список лиц для вакцинации от гриппа
Наука
Глава NASA отметил вклад России в международное сотрудничество в космосе
Мир
Facebook запретил публикацию контента с отрицанием холокоста
Культура
Netflix купил российский сериал «Эпидемия» за $1,5 млн

Минздрав добавил в календарь прививок список лиц для вакцинации от гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа. Соответствующий приказ об этом, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко опубликован 12 октября на интернет-портале правовой информации.

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа
Избыточная смертность в первые месяцы нынешней пандемии превысила цифры вековой давности

Изменения внесли в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В новой редакции добавлены работники сферы услуг, пограничники и правоохранители, сотрудники соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащие.

По-прежнему вакцинация от гриппа показана, в том числе, детям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов школ, учащимся колледжей и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, чиновникам, беременным женщинам и призывникам.

6 октября стало известно, что более 30 млн россиян, или свыше 21% населения страны, сделали прививку от гриппа. В начале августа президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения страны, а также «до 75% лиц из групп риска». В Москве вакцинация от гриппа началась в сентябре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020