Минздрав добавил в календарь прививок список лиц для вакцинации от гриппа

Минздрав России добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны ставить прививку от гриппа. Соответствующий приказ об этом, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко опубликован 12 октября на интернет-портале правовой информации.

Изменения внесли в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В новой редакции добавлены работники сферы услуг, пограничники и правоохранители, сотрудники соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащие.

По-прежнему вакцинация от гриппа показана, в том числе, детям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов школ, учащимся колледжей и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, чиновникам, беременным женщинам и призывникам.

6 октября стало известно, что более 30 млн россиян, или свыше 21% населения страны, сделали прививку от гриппа. В начале августа президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения страны, а также «до 75% лиц из групп риска». В Москве вакцинация от гриппа началась в сентябре.