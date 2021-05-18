Центробанк оценил риски в случае отключения России от SWIFT

Центробанк не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом во вторник, 18 мая, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС [Система передачи финансовых сообщений] у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — заявила Скоробогатова.

Специалист добавила, что в SWIFT подтвердили, что «все будет работать штатно, без каких-либо проблем». У ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом организации, отметила зампредседателя Банка России.

Европарламент 28 апреля опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».

Рассмотреть возможность «отключения России» от SWIFT ЕС призвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 22 апреля. По его словам, эту меру могли бы включить в новый пакет антироссийских санкций вслучае эскалации ситуации на востоке Украины.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключено свыше 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.