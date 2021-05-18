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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая

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Москвичей во вторник, 18 мая, ждет переменная облачность и до плюс 31 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Температура днем в городе будет колебаться от 29 до 31 градуса выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов.

Ветер юго-восточный, 6 - 11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой во вторник в столице объявлен оранжевый уровень опасности.

В Московской области днем будет в пределах плюс 28 - 33 градусов. Ночью похолодает до плюс 13 градусов.

Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 18 мая Москва может побить температурный рекорд за все 143 года истории метеонаблюдений.

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