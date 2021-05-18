В Москве ожидается рекордная за 140 лет жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 18 мая Москва может побить температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Как ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов. Об этом сообщает РБК.

«В центре Европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от +30 до +32 градусов по Цельсию», — заявил метеоролог.

Предыдущий рекорд дня 18 мая, который составлял плюс 29,1 градуса, был зафиксирован в конце XIX века.

Кроме того, по словам ученого, тепло будет не только днем, но и в ночные часы. В ночь на 18 мая температура будет от плюс 17 до плюс 18 градусов.

Как уточнил Вильфанд, такая ночная температура соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в Центральной России, а в Краснодарском крае.



Однако, по его словам, уже 19 мая начнет холодать, а 20-го дневная температура в Москве может упасть до +18 градусов.



«Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 градусов, а к четвергу температура опустится до +18…+20 градусов», — заключил он.

17 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самый холодный день в Москве ожидается в пятницу, когда температура воздуха не превысит 19 градусов. По словам синоптика, жителей столицы на этой неделе ждут «погодные качели».