Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В раде заявили о плане США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой
Мир
Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют строительство объекта атомной энергетики
Политика
Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Гуменюка
Общество
Умерла автор детективных романов Екатерина Вильмонт
Мир
В Китае оценили решение США о выводе войск из Афганистана
Общество
В Иркутске раскрыли картельный сговор при ремонте дорог на 840 млн рублей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая
Общество
Российские школьники назвали желаемые сферы работы
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Красноярском

В Москве ожидается рекордная за 140 лет жара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 18 мая Москва может побить температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Как ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов. Об этом сообщает РБК.

Не по сердцу: грядущая жара несет с собой инфаркты и инсульты
Врачи призывают россиян отказаться от алкоголя и ограничить физические нагрузки

«В центре Европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от +30 до +32 градусов по Цельсию», — заявил метеоролог.

Предыдущий рекорд дня 18 мая, который составлял плюс 29,1 градуса, был зафиксирован в конце XIX века.

Кроме того, по словам ученого, тепло будет не только днем, но и в ночные часы. В ночь на 18 мая температура будет от плюс 17 до плюс 18 градусов.

Как уточнил Вильфанд, такая ночная температура соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в Центральной России, а в Краснодарском крае.

Однако, по его словам, уже 19 мая начнет холодать, а 20-го дневная температура в Москве может упасть до +18 градусов.

«Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 градусов, а к четвергу температура опустится до +18…+20 градусов», — заключил он.

17 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самый холодный день в Москве ожидается в пятницу, когда температура воздуха не превысит 19 градусов. По словам синоптика, жителей столицы на этой неделе ждут «погодные качели».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021