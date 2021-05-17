Составляющие успеха: кто будет добывать России медали ЧМ

До старта чемпионата мира по хоккею в Риге остались считанные дни. Уже в пятницу 21 мая сборная проведёт первый матч в рамках первенства планеты против Чехии. Этой команде в прошедшую субботу подопечные Валерия Брагина разгромно проиграли (0:4) в заключительной встрече Еврохоккейтура, но есть надежда, что на главном турнире года в Латвии «Красная машина» предстанет в более качественном виде, поскольку состав её значительно поменялся .

Дождаться помощи

В первую очередь, это произошло за счёт приезда группы игроков из НХЛ. Сборную пополнили защитники Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхокс»), Никита Нестеров («Калгари Флэймз»), нападающие Михаил Григоренко («Коламбус») и Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»).

Григоренко уже успел сыграть на Евротуре против Чехии. Остальные подъехали позже. Все легионеры из-за океана представляют клубы, не попавшие в плей-офф НХЛ. В прошлые годы вопрос с хоккеистами из североамериканских клубов также часто ставил в подвешенное состояние сильнейшие сборные во время ЧМ.

Составляющие успеха Игроки сборной России в матче против сборной Чехии в рамках Еврохоккейтура Фото: REUTERS/David W Cerny

НХЛ не прерывает сезон на время мировых первенств. Поэтому в сборные могут приезжать только те, чьи клубы уже закончили чемпионат. Обычно к старту турнира успевают прибыть игроки, не вышедшие в плей-офф, а по ходу группового этапа — те, чьи команды вылетели по итогам первого раунда Кубка Стэнли.

На последний чемпионат мира, прошедший два года назад в Словакии (ЧМ-2020 в Швейцарии отменили из-за пандемии), могли приехать участникам второго раунда плей-офф НХЛ, так как первенство планеты стартовало позже обычного.

Но сейчас дополнительный приезд людей из НХЛ возможен только в том случае, если на это согласятся те, кто вылетит после первого раунда. Да и то, на них можно будет рассчитывать только к четвертьфиналам или полуфиналам ЧМ . Это связано с карантином, который по прилёту из Канады и США игрокам надо будет пройти в Риге перед тем, как присоединиться к своим командам.

Тем не менее, Федерация хоккея России (ФХР) и тренерский штаб сборной пока держат места в заявке на случай заокеанского подкрепления. Из-за травм ей не смогли помочь уже закончившие сезон вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также защитник «Оттавы» Никита Зайцев.

Первый раунд плей-офф НХЛ стартовал в воскресенье. И большинство команд, где есть российские звёзды, выиграли первые матчи, что снижает шансы на их приезд в Ригу. «Миннессота Уайлд» Кирилла Капризова победила в овертайме (1:0) «Вегас Голден Найтс». «Нью-Йорк Айлендерс» с Ильёй Сорокиным в воротах в овертайме одолел «Питтсбург Пингвинз» (4:3) Евгения Малкина, вероятность приезда которого пока оценивается не высоко.

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова также в овертайме выиграл у «Бостон Брюинз» (3:2). А «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Андрей Василевского и Михаила Сергачёва взяла верх над «Флоридой Пантерз» (5:4).

И именно вылет «Флориды», скорее всего, даст России шансы на подкрепление, ведь за команду выступают вратарь Сергей Бобровский и нападающий Никита Гусев.

— Вариантов много — если освободятся игроки калибра Овечкина или Капризова, и они захотят ехать в Ригу, то их стоит приглашать, — заявил «Известиям» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Наверняка, ФХР это сделает . В хорошем состоянии они усилят любую сборную на решающие встречи. Как и вратари вроде Бобровского. Тем более, сейчас с вратарями трудности. Но важны нюансы. Представьте, игрок вылетел из Кубка Стэнли, и уже через несколько часов федерация должна ему звонить. Мы и не знаем, в каком они в этот момент будут состоянии. Поэтому я бы не рассчитывал на какое-то сверхусиление. Основная ставка будет сделана на тех, кто будет в команде с начала ЧМ, и чьи связи отшлифуются в ходе группового этапа.

Составляющие успеха Александр Овечкин Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

Особенно сложны сейчас дела с вратарской линией. Пока в обойме национальной команды голкиперы из КХЛ, причём не входившие в число лучших в прошедшем сезоне. На заключительном майском этапе Евротура в Чехии тренеры перепробовали троих человек — Александра Самонова (петербургский СКА), Ивана Бочарова («Динамо» Москва) и Ивана Федотова (до 30 апреля выступал за челябинский «Трактор», в мае подписал контракт с московским ЦСКА).

Никто из них не убедил в том, что способен тащить на себе команду на ЧМ. В предварительную заявку были внесены Самонов и Федотов. Также в Ригу поедет и будет тренироваться по индивидуальной программе Бочаров. Возможно, он в итоге заменит кого-то из двух основных голкиперов. Динамовский вратарь будет находиться на карантине, как и нападающие Кирилл Марченко, Василий Подколзин (оба — СКА) и Илья Сафонов (казанский «Ак Барс») , которые также оказались в резерве.

— Все три наших вратаря в последние сезоны производили в КХЛ у меня среднее впечатление — ни хорошее, ни плохое, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — И я бы не назвал это их виной. Когда получаешь игровую практику только по чайной ложечке, трудно ждать значительного прогресса . А практика была разве что у Самонова. То игровое время, которое получали Бочаров и Федотов, вообще кот наплакал. Поэтому мы сейчас и оказались в состоянии, что ждём приезда кого-то из НХЛ, но ясно, что даже оттуда наши вратари ещё не факт, что смогут усилить сборную, прибыв с корабля на бал на два-три матча.

Отсев лишних

Главной неожиданностью по итогам Евротура стало вычёркивание из списков защитника Егора Яковлева («Металлург» Магнитогорск) , который на чешском этапе был капитаном сборной. Вместе с чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018 в отпуск отправились защитники Даниил Пыленков («Витязь» Подольск), Михаил Науменков («Салават Юлаев» Уфа), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), нападающие Павел Красковский («Локомотив» Ярославль) и Денис Зернов («Авангард» Омск).

Из КХЛ помимо вратарей в Ригу отправились защитники Григорий Дронов («Металлург»), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Игорь Ожиганов (СКА), нападающие Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Андрей Кузьменко, Иван Морозов (все — СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»).

— Яковлев был капитаном сборной на последнем этапе Евротура и одним из её лидеров, а также здорово показывал себя по ходу сезона КХЛ, — добавил Алексей Бадюков. — Но учитывая, что в сборную из НХЛ приехало достаточно атакующих защитников, коими являются Проворов, Гавриков, Зуб и в меньшей степени Нестеров, то Яковлев в этот пул не входил. И, видимо, не убедил тренерский штаб, что он лучше ребят из НХЛ. А остальные защитники должны быть более габаритными и силовыми с акцентом на оборону. Рафиков и Марченко способны сыграть и в атаке, и в защите. Они это показали и в играх КХЛ за «Локомотив», и сейчас на Евротуре. Поэтому на них пал выбор. Оба одни из лучших защитников КХЛ с российским паспортом. Плюс тренеры не захотели разбивать сыгранный ярославский тандем.

Составляющие успеха Сборная России по хоккею Фото: REUTERS/David W Cerny

Примечательно, что самый ценный игрок прошедшего плей-офф КХЛ, автор победной шайбы «Авангарда» в решающем матче финала Кубка Гагарина против ЦСКА Сергей Толчинский из-за простуды не играл на чешском этапе Евротура и не имел игровой практики.

— Манёвренность Толчинского ни у кого не вызывает сомнений, — резюмировал Бадюков. — Он и в большинстве фронтмэн, через которого можно много разыграть. У нас большинство не самое лучшее, поэтому вариантивность Сергея нужна. И в равных составах он тоже может принести много пользы при своей скорости. Но важно, как он восстановится и войдёт в ритм. После болезни это непросто. В целом же состав нападения мне нравится. Уверен, поможет тройка из ЦСКА, Григоренко заиграет в качестве центрфорварда. И надеюсь, что после травмы восстановится Тимкин, с которым будет хорошее силовое звено.