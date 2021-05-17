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В Кремле заявили о запрете для чиновников иметь недвижимость в Чехии и США

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Высокопоставленные российские чиновники не должны владеть недвижимостью в странах, которые отнесены правительством к «недружественным», а именно Чехии и США. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость и иметь недвижимость в Чешской республике или Америке, поэтому таких просто быть не может. Если у них есть там недвижимость, то значит они не высокопоставленные чиновники», — объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, если таковая недвижимость имеется у чиновников, им придется покинуть свои должности.

«Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками, и это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Правительство утвердило перечень так называемых «недружественных» России стран 14 мая. Туда попали только два государства — Чехия и США. Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что в случае продолжения антироссийской политики Москва может расширить список «недружественных» стран.

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин также заявил, что инициатива по созданию списка «недружественных» России стран является вынужденной мерой. По его словам, данное решение связано с агрессивной антироссийской политикой некоторых стран. Вместе с тем Шерин выразил надежду на улучшение отношений Москвы с указанными странами.

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