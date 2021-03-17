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Греция готова выдавать россиянам шенгенские визы

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Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам, желающим посетить страну. Об этом в среду, 17 марта, сообщила посол республики в Москве Екатерини Нассика.

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«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. <...> Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в этот же день министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что туристы, въезжающие в страну, должны будут соблюдать все санитарные нормы, действующие на территории республики. По его словам, в 2020 году их полностью исполняли и туризм не оказал негативного влияния на эпидемиологическую ситуацию в стране.

9 марта стало известно, что Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России.

Ранее, 6 марта, власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы из РФ должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

20 января глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер сообщил, что страны Евросоюза пока не рассматривали возможность сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательным условием для выдачи шенгенских виз.

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