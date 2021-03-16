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В Греции озвучили условия приема туристов из России

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Российским туристам, въезжающим на территорию Греции, потребуется отрицательный тест на коронавирус, справка о прививке или о наличии в крови антител к инфекции. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

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Уточняется, что предоставить необходимо только один из трех документов. Начало приема путешественников запланировано на 14 мая.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — отметил Эфстатиу. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, ограничение по числу туристов могут отменить после стабилизации обстановки с COVID-19. При этом спикер подчеркнул, что в стране ожидают хорошего притока путешественников из РФ.

Кроме того, Эфстатиу затронул тему вакцинации против коронавируса в Греции. Он подчеркнул, что процесс идет довольно быстро и через два месяца будут вакцинированы все сотрудники туротрасли.

9 марта стало известно, что Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России. Министр туризма страны Харис Теохарис напомнил, что путешественникам нужно будет соблюдать все правила, введенные в Греции в связи с распространением COVID-19.

6 марта власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы из РФ должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

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