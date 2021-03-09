Греция намерена открыть границы для россиян с 14 мая

Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021, передает AMHA.

Так, с 14 мая Греция намерена принимать путешественников не только из России, но и из Украины, Белоруссии, а также из стран Евросоюза.

Министр уточнил, что Греция готова принять туристов «с полным протоколом» на лето 2021 года. Для этого они должны пройти вакцинацию от коронавируса, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19, пишет «Газета.ру».

При этом путешественники могут пройти выборочную проверку, как это было в 2020 году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом, по словам Теохариса, является применение экспресс-тестов. Благодаря этому не нужно будет соблюдать временную изоляцию на 24 часа (на время получения итогов анализов).

Кроме этого, министр напомнил, что туристам нужно будет соблюдать все правила, введенные в Греции в связи с распространением коронавируса. В частности, потребуется носить маски.

6 марта власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы из РФ должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 8 марта.

С 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса.