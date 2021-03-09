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Греция намерена открыть границы для россиян с 14 мая

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Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021, передает AMHA.

Так, с 14 мая Греция намерена принимать путешественников не только из России, но и из Украины, Белоруссии, а также из стран Евросоюза.

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Министр уточнил, что Греция готова принять туристов «с полным протоколом» на лето 2021 года. Для этого они должны пройти вакцинацию от коронавируса, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19, пишет «Газета.ру».

При этом путешественники могут пройти выборочную проверку, как это было в 2020 году. Важным отличием по сравнению с прошлым годом, по словам Теохариса, является применение экспресс-тестов. Благодаря этому не нужно будет соблюдать временную изоляцию на 24 часа (на время получения итогов анализов).

Кроме этого, министр напомнил, что туристам нужно будет соблюдать все правила, введенные в Греции в связи с распространением коронавируса. В частности, потребуется носить маски.

6 марта власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы из РФ должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 8 марта.

С 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса.

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