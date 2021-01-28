Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти и отчаяния
Общество
Вильфанд спрогнозировал «неоднородную» погоду в феврале
Мир
Рябков выступил за политику тотального сдерживания США
Общество
Карта «Тройка» заработает в Подмосковье с 1 февраля
Мир
Ученые подтвердили версию лавины как причину гибели группы Дятлова
Мир
Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели
Мир
Экс-президента Чехии снова оштрафовали за отказ носить маску
Общество
МГУ возобновит очные занятия для студентов с 8 февраля
Мир
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Сюжет:

Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг, 28 января.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ
Также ведутся переговоры с Кубой, Доминиканой и Мексикой, говорят источники «Известий»

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва–Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва–Сингапур, три рейса в неделю)», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что международные перелеты с 8 февраля также возобновятся из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме этого, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, в которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

25 января сообщалось, что РФ снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Также россияне получили возможность путешествовать в любую из четырех указанных стран.

В тот же день президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию с COVID-19 в стране, подчеркнул, что обстановка стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021