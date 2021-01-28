Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг, 28 января.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва–Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва–Сингапур, три рейса в неделю)», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что международные перелеты с 8 февраля также возобновятся из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме этого, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, в которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

25 января сообщалось, что РФ снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Также россияне получили возможность путешествовать в любую из четырех указанных стран.

В тот же день президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию с COVID-19 в стране, подчеркнул, что обстановка стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.