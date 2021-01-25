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Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран

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Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в правительстве РФ.

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«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — отмечается в публикации на официально сайте кабмина.

Как уточняется, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Граждане перечисленных стран и те, кто имеет там вид на жительство, могут пересечь границу РФ через воздушные пункты пропуска. Также россияне получают возможность путешествовать в любую из четырех указанных стран.

Ранее в этот жен день президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию с COVID-19 в РФ, подчеркнул, что обстановка стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения. Как напомнил глава государства, количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тыс. фиксируемых за сутки.

Однако в Еврокомиссии (ЕК) ужесточили санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

19 января сообщалось, что «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января. Кроме того, с 27 января Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Вьетнамом, Индией и Катаром.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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