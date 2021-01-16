Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января. Об этом 16 января сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в данных странах.

Рейсы во Вьетнам по маршруту Москва–Ханой и в Индию по маршруту Москва–Дели, а также в Хельсинки — из Москвы и Санкт-Петербурга — будут осуществляться по два раза в неделю.

Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва–Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Также оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва–Каир до пяти раз в неделю.

Двумя днями ранее стало известно также о возобновлении с 20 января рейсов Singapore Airlines Сингапур–Москва. Уточнялось, что обязательным требованием для пассажиров, не являющихся гражданами России, станет предоставление отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее 72 часов до вылета.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Было разрешено только вывозить иностранных граждан из России на родину и россиян в Россию.