Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Škoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
Мир
Шредер посчитал невозможным спасти отношения Европы и США при Байдене
Мир
Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии
Мир
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу случаев COVID-19
Мир
Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран главой правящей партии
Мир
Армин Лашет избран новым лидером ХДС
Мир
Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН
Мир
Вучич анонсировал поступление в Сербию вакцины «Спутник V»
Общество
В Москве за сутки выпадет еще около 7 см снега

Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января. Об этом 16 января сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Тариф двухлетний: цены на авиабилеты могут сохраниться в 2021 году
Эксперты ожидают банкротств перевозчиков и отсутствия спроса на перелеты

«Принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в данных странах.

Рейсы во Вьетнам по маршруту Москва–Ханой и в Индию по маршруту Москва–Дели, а также в Хельсинки — из Москвы и Санкт-Петербурга — будут осуществляться по два раза в неделю.

Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва–Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Также оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва–Каир до пяти раз в неделю.

Двумя днями ранее стало известно также о возобновлении с 20 января рейсов Singapore Airlines Сингапур–Москва. Уточнялось, что обязательным требованием для пассажиров, не являющихся гражданами России, станет предоставление отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее 72 часов до вылета.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Было разрешено только вывозить иностранных граждан из России на родину и россиян в Россию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021