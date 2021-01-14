Singapore Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию

С 20 января сингапурская авиакомпания Singapore Airlines вернется к осуществлению регулярных рейсов из Сингапура в Москву и обратно. Об этом в четверг, 14 января, пишет ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Мы подтверждаем, что с 20 января возобновляются регулярные авиаперевозки в российскую столицу», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рейсы из Сингапура будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

По словам представителя авиаперевозчика, обязательным требованием для всех пассажиров, не являющихся гражданами России, станет предоставление отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее 72 часов до вылета.

16 декабря 2020 года первый заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и посол Сингапура в РФ Садасиван Премджит обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами.

Оно было приостановлено с 27 марта из-за ситуации с распространением COVID-19.

В августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.