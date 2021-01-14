Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей
Экономика
Рост цен на важные лекарства с начала пандемии составил менее 5%
Мир
Глава МИД Ирана посетит Москву в январе
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год

Singapore Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 20 января сингапурская авиакомпания Singapore Airlines вернется к осуществлению регулярных рейсов из Сингапура в Москву и обратно. Об этом в четверг, 14 января, пишет ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Тариф двухлетний: цены на авиабилеты могут сохраниться в 2021 году
Эксперты ожидают банкротств перевозчиков и отсутствия спроса на перелеты

«Мы подтверждаем, что с 20 января возобновляются регулярные авиаперевозки в российскую столицу», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рейсы из Сингапура будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

По словам представителя авиаперевозчика, обязательным требованием для всех пассажиров, не являющихся гражданами России, станет предоставление отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее 72 часов до вылета.

16 декабря 2020 года первый заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и посол Сингапура в РФ Садасиван Премджит обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами.

Оно было приостановлено с 27 марта из-за ситуации с распространением COVID-19.

В августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021