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Еврокомиссия ужесточила ограничения по поездкам в страны ЕС

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В Еврокомиссии (ЕК) ужесточили санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, крайне важно отказаться от необязательных поездок.

«Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений — мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз», — написала она в социальной сети Twitter.

Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за 3 дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

Ранее в январе председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите Евросовета 21 января заявил, что в отношении «необязательных поездок» должны быть предусмотрены ограничения. Закрывать внутренние границы намерения нет, так как данная мера может спровоцировать экономические проблемы, отметил он.

Тем не менее лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции.

В свою очередь президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию с COVID-19 в РФ, подчеркнул, что обстановка стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения. Как напомнил глава государства, количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тыс. фиксируемых за сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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