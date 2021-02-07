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Греция продлила до 22 февраля разрешение на въезд 500 россиян в неделю

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Власти Греции продлили до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю, говорится в правительственном вестнике, опубликованном в субботу, 6 февраля.

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«[Решение] продлевается с 8 февраля 2021 года до 06:00 (07:00 мск) 22 февраля 2021 года», — сказано в совместном межминистерском решении.

Российские туристы должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, ваучер на отель или другие документы, в которых указано их временное место жительства в стране.

Кроме того, туристы обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать свои контактные данные в Греции, а также быть готовыми к семидневному карантину по приезде.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 8 февраля.

28 января в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией. Рейсы Москва–Афины будут реализовываться два рейса в неделю.

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