Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Греческие власти продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю, собщается на сайте правительства страны в субботу, 6 марта.

«[Решение] продлевается с 8 марта 2021 года до 06:00 (07:00 мск) 22 марта 2021 года», — сказано в совместном межминистерском решении.

Отмечается, что туристы из России для въезда в Грецию должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, взятом методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета, а также документы с указанием места временного жительства в стране.

Кроме того, россияне обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указать свои контактные данные в Греции и готовыми к недельному карантину по приезде.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз — до 8 марта.

С 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией, которое было приостановлено на фоне пандемии коронавируса.