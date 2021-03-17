Тихановская призвала США добиться международной изоляции Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести санкции против белорусских госпредприятий, юридической системы и олигархов и использовать свою дипломатию для международной изоляции белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом она заявила 17 марта в ходе слушаний в международном комитете палаты представителей конгресса США.

«Мы призываем США использовать свою дипломатию, чтобы изолировать Лукашенко, сдерживая международные договоренности между режимом Лукашенко и другими странами», — указала она.

Тихановская также призвала ввести экономические и политические санкции «против государственных предприятий, юридической системы и олигархов», назвав эти меры «самыми эффективными».

После президентских выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции.

Сторонники оппозиции считают, что на выборах победила Тихановская, они требуют проведения новых выборов и расширения международных санкций против Минска.

В Белоруссии против ряда членов оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск. 15 марта стало известно, что генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе центризбиркома.

28 февраля Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года. Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 года санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, в том числе против Лукашенко.

18 февраля белорусский лидер выразил уверенность в том, что Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с подобными вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

К настоящему моменту в КГБ Белоруссии фиксируют стабилизацию ситуации с протестами в стране.

В начале октября 2020 года ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции против Лукашенко и еще 14 чиновников.