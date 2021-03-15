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Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело о подготовке к беспорядкам

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Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти граждан по обвинению их в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293, ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Приготовление к участию в массовых беспорядках»)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.

Уточняется, что речь идет о «приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках».

Помимо этого, одному из обвиняемых вменяют в вину воспрепятствование работе Центризбиркома по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч. 2 ст. 191 УК Белоруссии.

9 мая глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что ведомство фиксирует беспрецедентное давление на страну и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. По его словам, также отмечается рост террористических угроз, исходящих с территории соседних с Белоруссией государств.

В конце февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года.

9 августа прошлого года в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

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