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КГБ Белоруссии сообщил о готовящихся протестах в стране

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Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует беспрецедентное давление на страну и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Об этом сообщает 9 марта «БелТА» со ссылкой главу КГБ Ивана Тервеля.

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По его словам, президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложено о конкретных лицах и планах по дестабилизации ситуации в стране в ближайшее время. «Мы говорим о периоде 25-27 марта», — рассказал он.

Также отмечается рост террористических угроз, исходящих с территории соседних с Белоруссией государств, добавил глава ведомства. «Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы», — заверил он.

Так называемые заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период. «Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством», — заявил он.

В конце февраля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года.

9 августа прошлого года в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

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