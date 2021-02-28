Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Премьер-министр Чехии рассказал об угрозах в свой адрес из-за мер по COVID-19
Мир
Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»
Экономика
В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ
Мир
Депутат ЕП от Эстонии признала проблему притеснения русских в Прибалтике
Спорт
«Спартак» впервые за 10 лет проиграл «Рубину» в Москве
Происшествия
Число пострадавших на сорвавшемся в московском ТЦ аттракционе увеличилось до трех
Политика
В Крыму призвали Порошенко «оставить свои сочувствия при себе»
Спорт
Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте в Оберстдорфе
Наука
Американские ученые предупредили об опасности майнинга биткоинов для климата

Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года. Об этом она сообщила в воскресенье, 28 февраля, в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской
Общение с представителями оппозиции — часть европейской внешней политики, отмечают эксперты

«Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет <…> В этом году падет режим Лукашенко. Думаю, весной его уже не будет», — заявила Тихановская.

Она отметила, что «давление на режим» сыграет свою роль. По ее словам, противники режима в стране будут действовать и будут делать это по-разному. Тихановская также выразила надежду на прочный союз между новой администрацией США и ЕС в этом вопросе.

Ранее, 21 февраля, Тихановская назвала «насмешкой» санкции Евросоюза против некоторых должностных лиц республики. По ее словам, в Минске смеются над этим фактом. Тихановская также отметила, что была разочарована реакцией международного сообщества на события в Белоруссии.

ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. Первый пакет ограничений против Минска был введен Евросоюзом 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, и представителей силовых структур. Им запретили въезд на территорию Евросоюза. Их счета в европейских банках подлежат заморозке.

Третий пакет европейских санкций в отношении Белоруссии был введен 17 декабря. В список добавили 29 физических и семь юридических лиц. Минск ответил зеркально.

23 декабря 2020 года Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии. Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства страны.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021