Тихановская заявила об ожидании ухода Лукашенко при «сильном давлении»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что при «сильном давлении» лидер страны Александр Лукашенко может уйти в отставку уже весной текущего года. Об этом она сообщила в воскресенье, 28 февраля, в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

«Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет <…> В этом году падет режим Лукашенко. Думаю, весной его уже не будет», — заявила Тихановская.

Она отметила, что «давление на режим» сыграет свою роль. По ее словам, противники режима в стране будут действовать и будут делать это по-разному. Тихановская также выразила надежду на прочный союз между новой администрацией США и ЕС в этом вопросе.

Ранее, 21 февраля, Тихановская назвала «насмешкой» санкции Евросоюза против некоторых должностных лиц республики. По ее словам, в Минске смеются над этим фактом. Тихановская также отметила, что была разочарована реакцией международного сообщества на события в Белоруссии.

ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. Первый пакет ограничений против Минска был введен Евросоюзом 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, и представителей силовых структур. Им запретили въезд на территорию Евросоюза. Их счета в европейских банках подлежат заморозке.

Третий пакет европейских санкций в отношении Белоруссии был введен 17 декабря. В список добавили 29 физических и семь юридических лиц. Минск ответил зеркально.

23 декабря 2020 года Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии. Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства страны.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.