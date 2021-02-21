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Тихановская назвала «насмешкой» санкции ЕС против Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала «насмешкой» санкции Евросоюза против некоторых должностных лиц республики. Такое заявление она сделала в интервью британской газете The Times, опубликованном в воскресенье, 21 февраля.

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«Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка», — заявила представитель оппозиции.

По ее словам, в Минске смеются над этим фактом.

Тихановская также заявила, что была разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. При этом она подчеркнула, что факт непризнания Западом Александра Лукашенко легитимным победителем президентских выборов был очень важен.

«Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему», — сказала она в интервью изданию.

Экс-кандидат в белорусские лидеры обратилась с призывом ввести санкции против «тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей», а также попросила помощи гражданского общества, отмечает издание.

Ранее в этот же день стало известно о том, что Тихановская признала факт «потери улиц» силами оппозиции. На данный момент, по ее словам, противостоящие правительству страны силы, кажется, проиграли.

По ее словам, акции на улицах белорусских городов могут начаться после того, как оппозиция лучше организуется. Она допустила, что это может произойти весной.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Тихановская же, инициировав создание координационного совета в республике, покинула страну и обосновалась в Литве. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Кроме того, ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. Первый пакет ограничений против Минска был введен Евросоюзом 2 октября, второй — 6 ноября, уточняет НСН. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Им запретили въезд на территорию Евросоюза. В случае обнаружения их счетов в европейских банках они подлежат заморозке.

Третий пакет европейских санкций в отношении Белоруссии был введен 17 декабря. В черный список добавлены 29 физических и семь юридических лиц.

Минск ответил зеркально.

23 декабря 2020 года Госдепартамент США заявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, которых Вашингтон считает причастными «к подрыву демократии» в Белоруссии. Также санкции ввело управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США: объектами стали госслужащий и четыре ведомства страны.

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