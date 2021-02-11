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Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации в стране

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Ситуация во внутренней политике Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил председатель Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель.

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«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные явления практически сошли на нет», — отметил глава белорусской спецслужбы, отвечая на вопросы ТАСС.

По словам Тертеля, протестующие пытаются вновь начать проводить акции, но мероприятия являются целью зарубежных центров, которые стремятся «радикализировать» ситуацию. Однако он выразил надежду, что данные попытки не увенчаются позитивными результатами.

Кроме того, Тертель назвал ситуацию в стране стабильной и заявил, что внешним силам не удастся подорвать ее.

Ранее в феврале канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Европейский союз (ЕС) продолжат призывать к ответу виновных в нарушении прав человека в Белоруссии. По словам политика, ФРГ и ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, которые не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

По данным Центризбиркома, на президентских выборах, которые состоялись 9 августа, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. После выборов в стране начались массовые протесты.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве.

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