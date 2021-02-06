Меркель заявила о привлечении к ответственности нарушителей прав человека в Белоруссии

Германия и Европейский союз (ЕС) продолжат привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии. Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, опубликованном на сайте федерального правительства.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала она.

Меркель добавила, что Германия и ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, передает «Газета.ru».

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — отметила она.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что президентские выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

В середине января пять государств — партнеров Евросоюза присоединились к санкциям ЕС в отношении Белоруссии.

Третий пакет санкций против Белоруссии был введен 17 декабря 2020 года. Под ограничительные меры попали 29 физических и семь юридических лиц.

В октябре ЕС ввел два пакета санкций против Республики Беларусь. Первый пакет был введен Евросоюзом 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах, которые состоялись 9 августа, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. После выборов в стране начались массовые протесты.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве.