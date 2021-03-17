Путин призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией. Об этом он заявил в среду, 17 марта, в ходе коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам главы государства, в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества, передает «Газета.ру».

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость надзорного сопровождения стратегических нацпроектов.

«На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушение и злоупотребление здесь должны пресекаться и строго наказываться», — отметил Путин.

Он также потребовал от прокуроров больше анализировать соответствие доходов и расходов чиновников.

9 марта начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин сообщил, что Москва возглавила список регионов, лидирующих по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году.

В тот же день Балдин перечислил профессии — лидеры по мелким взяткам. По его словам, мелкой коррупцией чаще всего занимаются сотрудники правоохранительных органов и педагоги. Также в список вошли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которым предлагают взятки за передачу в тюрьму запрещенных предметов и создание особых условий для заключенных.