Генпрокуратура назвала лидирующие по числу взяток регионы

Москва возглавила список регионов, лидирующих по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году, заявил во вторник, 9 марта, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

«По итогам 2020 года в «лидерах» по количеству зарегистрированных фактов взяточничества — Москва, далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», — приводит его слова «РИА Новости».

Наименьшее количество случаев зарегистрировали в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Ранее 9 марта Балдин перечислил профессии-лидеры по мелким взяткам. По его словам, мелкой коррупцией чаще всего занимаются сотрудники правоохранительных органов и педагоги. Также в список вошли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которым предлагают взятки за передачу в тюрьму запрещенных предметов и создание особых условий для заключенных.

При этом в июне 2020 года Генпрокуратура называла Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области лидирующими по числу зарегистрированных фактов коррупции.