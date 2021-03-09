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В Генпрокуратуре России назвали профессии-лидеры по мелким взяткам

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В России мелкие взятки чаще всего берут сотрудники правоохранительных органов и педагоги. Об этом 9 марта сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

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Он отметил, что чаще всего подобные преступления совершают полицейские. Они получают деньги от граждан, которые хотят избежать ответственности за совершенное правонарушение.

Преподаватели получают деньги, по его словам, за хорошие оценки на экзаменах. Также в список вошли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которым предлагают взятки за передачу в тюрьму запрещенных предметов и создание особых условий для заключенных, передает «РИА Новости» слова Балдина.

В конце 2020 года генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ужесточить наказание в отношении мелких коррупционеров. На данный момент коррупционерам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, назначают судебный штраф.

Он пояснил, что освобождение мелких коррупционеров от наказания не влечет для них судимости. Соответственно, они могут претендовать в дальнейшем на должности государственной и муниципальной службы.

Краснов также заявил, что в ведомстве планируют усилить контроль взыскания ущерба с коррупционеров.

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