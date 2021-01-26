Шелковым будет: СП увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай
Сроки строительства автодорог по маршруту Европа – Западный Китай могут быть сорваны, предупредили аудиторы Счетной палаты в специальном докладе. Они также указали на ряд коррупционных признаков и рисков ущерба бюджету при реализации проекта. Так, речь идет о завышении объема или стоимости работ по ряду участков дороги относительно изначально утвержденных показателей, заключении договоров с подрядчиками с недостаточным опытом и некорректной оценке прилегающих к магистрали земель. СП направила обращение в Генпрокуратуру. Между тем, в Минтрансе «Известиям» заявили, что работы, запланированные по проекту на 2020 год, выполнены на 100%. Риски, связанные с несвоевременным вводом дороги в обход Тольятти, отсутствуют.
Риска срыва
Счетная палата проанализировала расходы бюджетных средств в 2019–2020 годах на строительство автодорог, включенных в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.
Аудиторы предупредили, что сроки реализации этого проекта могут быть сорваны. Главные причины — нестыковка федеральных и региональных планов, медленное освоение средств, признаки коррупции при оценке прилегающих к дорогам земель, заключение контрактов с недостаточно опытными подрядчиками и ряд других.
Значительную часть вопросов аудиторов вызвала организация строительства дороги в обход Балашихи. Во-первых, Росавтодор заключил подряд на реализацию этого пути протяженностью 65,4 км, тогда как в утвержденной правительством программе предусмотрена его длина в 21 км.
Во-вторых, оценка земельных участков, прилегающих к маршруту, на этом же отрезке была проведена ненадлежащим образом. В частности, стоимость земли установили на основании её сопоставления с аналогичными территориями, уже включенными в рыночный оборот. Но назначение территорий на участке в районе Балашихи и аналогичных им — разное. Сельскохозяйственное — в одном случае, под населенные пункты — во втором. Таким образом, выкуп участков мог проводиться по завышенной стоимости (расчетно — в 1,5 раза дороже), в чем есть признаки коррупционных нарушений.
В-третьих, размер компенсации владельцу ряда участков в районе Балашихи был определен по градостроительному плану, что не может выступать основанием для оценки упущенной от потери земли выгоды. Руководствуясь исключительно этим документом владельцу территории, компании, которая, к тому же, почти не обладает опытом застройки, было возмещено более 100 млн рублей. В этом также есть признаки коррупционных нарушений и прямого ущерба бюджету, говорится в докладе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа – Западный Китай во время посещения особой экономической зоны «Алабуга»
Также СП обратила внимание, что по одному из 12 этапов строительства трассы Москва – Нижний Новгород – Казань Росавтодор заключил контракт с подрядчиком, чей опыт на рынке — всего лишь два года. Компания выбрана исполнителем заказа почти на 43 млрд рублей без проведения конкурса.
Еще один пример: строительство обхода Тольятти. На этот проект бюджету Самарской области Росавтодором был предоставлен межбюджетный трансферт в объеме на сумму 14,5 млрд рублей. Кассовое исполнение за 2019 год и на 1 октября 2020 года по реализации этого участка отсутствует, сообщили аудиторы.
СП уже направила обращение в Генпрокуратуру, сообщили в пресс-службе палаты. Кроме этого, рекомендуется уведомить о выводах из доклада президента, а также в Совфед, Госдуму и Минтранс.
Всего на строительство автомобильных дорог, включенных в маршрут Европа – Западный Китай, ГК «Автодор» потратила 541 млрд рублей или 47,6% от предусмотренного объема финансирования (по состоянию на 1 октября 2020 года), отметили аудиторы.
В Минтрансе на просьбу прокомментировать доклад отметили, что работы, запланированные на 2020 год, выполнены на 100%. Проект строительства дороги в обход Тольятти предусматривает мостовой переход через Волгу. Риски, связанные с несвоевременным вводом объекта, отсутствуют. Разработана проектная документация и получено заключение экспертизы в отношении всех участков обхода. Средства, предусмотренные на финансирование проекта бюджету Самарской области в 2020 году, освоены в полном объеме, добавили в ведомстве.
«Известия» направили запросы в Росавтодор.
Быстрее завершать
Несмотря на ужесточение контроля в строительстве вообще и дорог в частности риски коррупции до сих довольно высоки, полагает председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Один из способов снизить такие угрозы — создавать отдельные организации, которые бы отвечали, например, исключительно за выкуп прилегающих земель.
Проблема даже не столько и не только в коррупции в проекте Европа – Западный Китай, сколько в важности его оперативного завершения, отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Он исключительно важен для ускорения роста экономики России. Для Китая торговые отношения c Европой являются приоритетом, но есть и конкурирующие с российским проекты, напомнил он.
В условиях бюджетного дефицита государству приходится уделять больше внимания соцподдержке, отметил он. Но инфраструктурные проекты исключительно важны, поскольку именно они формируют основу для экономического роста и, соответственно, увеличения доходов населения.
Федеральный проект Европа – Западный Китай — ключевой в национальном Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Как ранее писали «Известия», вместо общих направлений его было решено скомпоновать фактически из мегастроек. Например, расширение БАМ–Транссиба, развитие Севморпути, железнодорожных подходов к портам Азовского-Черноморского и Северо-Западного морских бассейнов.