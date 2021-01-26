Шелковым будет: СП увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай

Сроки строительства автодорог по маршруту Европа – Западный Китай могут быть сорваны, предупредили аудиторы Счетной палаты в специальном докладе. Они также указали на ряд коррупционных признаков и рисков ущерба бюджету при реализации проекта . Так, речь идет о завышении объема или стоимости работ по ряду участков дороги относительно изначально утвержденных показателей, заключении договоров с подрядчиками с недостаточным опытом и некорректной оценке прилегающих к магистрали земель. СП направила обращение в Генпрокуратуру. Между тем, в Минтрансе «Известиям» заявили, что работы, запланированные по проекту на 2020 год, выполнены на 100%. Риски, связанные с несвоевременным вводом дороги в обход Тольятти, отсутствуют.

Риска срыва

Счетная палата проанализировала расходы бюджетных средств в 2019–2020 годах на строительство автодорог, включенных в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

Аудиторы предупредили, что сроки реализации этого проекта могут быть сорваны. Главные причины — нестыковка федеральных и региональных планов, медленное освоение средств, признаки коррупции при оценке прилегающих к дорогам земель, заключение контрактов с недостаточно опытными подрядчиками и ряд других .

Не шелковый путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Значительную часть вопросов аудиторов вызвала организация строительства дороги в обход Балашихи. Во-первых, Росавтодор заключил подряд на реализацию этого пути протяженностью 65,4 км, тогда как в утвержденной правительством программе предусмотрена его длина в 21 км .

Во-вторых, оценка земельных участков, прилегающих к маршруту, на этом же отрезке была проведена ненадлежащим образом . В частности, стоимость земли установили на основании её сопоставления с аналогичными территориями, уже включенными в рыночный оборот. Но назначение территорий на участке в районе Балашихи и аналогичных им — разное. Сельскохозяйственное — в одном случае, под населенные пункты — во втором. Таким образом, выкуп участков мог проводиться по завышенной стоимости (расчетно — в 1,5 раза дороже), в чем есть признаки коррупционных нарушений.

В-третьих, размер компенсации владельцу ряда участков в районе Балашихи был определен по градостроительному плану, что не может выступать основанием для оценки упущенной от потери земли выгоды . Руководствуясь исключительно этим документом владельцу территории, компании, которая, к тому же, почти не обладает опытом застройки, было возмещено более 100 млн рублей. В этом также есть признаки коррупционных нарушений и прямого ущерба бюджету, говорится в докладе.

Не шелковый путь Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа – Западный Китай во время посещения особой экономической зоны «Алабуга» Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Также СП обратила внимание, что по одному из 12 этапов строительства трассы Москва – Нижний Новгород – Казань Росавтодор заключил контракт с подрядчиком, чей опыт на рынке — всего лишь два года . Компания выбрана исполнителем заказа почти на 43 млрд рублей без проведения конкурса.

Еще один пример: строительство обхода Тольятти. На этот проект бюджету Самарской области Росавтодором был предоставлен межбюджетный трансферт в объеме на сумму 14,5 млрд рублей. Кассовое исполнение за 2019 год и на 1 октября 2020 года по реализации этого участка отсутствует , сообщили аудиторы.

СП уже направила обращение в Генпрокуратуру, сообщили в пресс-службе палаты. Кроме этого, рекомендуется уведомить о выводах из доклада президента, а также в Совфед, Госдуму и Минтранс.

Всего на строительство автомобильных дорог, включенных в маршрут Европа – Западный Китай, ГК «Автодор» потратила 541 млрд рублей или 47,6% от предусмотренного объема финансирования (по состоянию на 1 октября 2020 года), отметили аудиторы.

Не шелковый путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Минтрансе на просьбу прокомментировать доклад отметили, что работы, запланированные на 2020 год, выполнены на 100% . Проект строительства дороги в обход Тольятти предусматривает мостовой переход через Волгу. Риски, связанные с несвоевременным вводом объекта, отсутствуют . Разработана проектная документация и получено заключение экспертизы в отношении всех участков обхода. Средства, предусмотренные на финансирование проекта бюджету Самарской области в 2020 году, освоены в полном объеме, добавили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в Росавтодор.

Справка «Известий» Международный транспортный коридор Европа – Западный Китай — трансконтинентальный проект, воссоздающий Шелковый путь. Автомобильный маршрут (около 8,5 тыс. км) будет занимать около 10 суток. В то же время, железнодорожный маршрут по Транссибирской магистрали составляет 11,5 тыс. км и занимает 14 суток, морской путь через Суэцкий канал — 24 тыс. км (45 суток).

Быстрее завершать

Несмотря на ужесточение контроля в строительстве вообще и дорог в частности риски коррупции до сих довольно высоки, полагает председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов . Один из способов снизить такие угрозы — создавать отдельные организации, которые бы отвечали, например, исключительно за выкуп прилегающих земель.

Проблема даже не столько и не только в коррупции в проекте Европа – Западный Китай, сколько в важности его оперативного завершения, отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов . Он исключительно важен для ускорения роста экономики России. Для Китая торговые отношения c Европой являются приоритетом, но есть и конкурирующие с российским проекты, напомнил он.

Не шелковый путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В условиях бюджетного дефицита государству приходится уделять больше внимания соцподдержке, отметил он. Но инфраструктурные проекты исключительно важны, поскольку именно они формируют основу для экономического роста и, соответственно, увеличения доходов населения .

Федеральный проект Европа – Западный Китай — ключевой в национальном Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Как ранее писали «Известия», вместо общих направлений его было решено скомпоновать фактически из мегастроек. Например, расширение БАМ–Транссиба, развитие Севморпути, железнодорожных подходов к портам Азовского-Черноморского и Северо-Западного морских бассейнов.