Путин назвал охрану прав несовершеннолетних «абсолютным приоритетом»

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры в среду, 17 марта, назвал охрану прав несовершеннолетних «абсолютным приоритетом».

Он также сообщил о необходимости совершенствования системы безопасности в школах.

«Среди безусловных приоритетов — охрана прав несовершеннолетних. Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Нарушений здесь по-прежнему немало», — сказал глава государства.

Путин также призвал решать подобные проблемы власти регионов и муниципалитетов, опираясь на данные общественных организаций. Кроме того, президент поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание вопросам организации горячего питания в школах и летних лагерях. Он подчеркнул, что проверки должны носить регулярный характер, а выявленные нарушения необходимо сразу устранять.

«Прошу вас следить за этим. Наступающий период говорит нам о том, что нужно уделить этому особое внимание, имею в виду период отпусков и летнего детского отдыха», — подчеркнул Путин.

Ранее, 15 марта, стало известно, что Следственный комитет (СК РФ) начал проверку по факту массового отравления в школе-интернате для одаренных детей в Железногорске (Красноярский край). На недомогание пожаловались 17 учащихся 15–17 лет. По данным СК, подростки обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе после ужина. Трех пострадавших госпитализировали.

Отмечалось, что месяцем ранее в учреждении уже было зарегистрировано массовое отравление школьников. За помощью обратились 30 детей. В блюдах, которыми питались ученики, обнаружили стафилококк.

10 марта первый заместитель главы Минпросвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что ведомство проработает модель привлечения частных инвестиций в организацию горячего питания школьников. Он выразил уверенность в том, что необходимо найти решения, которые помогут привлекать частные средства в развитие инфраструктуры школьного питания, и создать условия, чтобы дети в перерыве «получали хорошие эмоции и хорошую пищу в школьном кафе».

По поручению президента России с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов. В августе 2020 года министр просвещения Сергей Кравцов докладывал российскому лидеру, что под новые правила попадут более 7 млн детей.