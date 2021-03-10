В РФ запланировали привлечь частные средства для организации питания в школах

Минпросвещения России проработает модель привлечения частных инвестиций в организацию горячего питания школьников. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область в среду, 10 марта, первый заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.

«Если мы будем заниматься обновлением пищеблоков только за счет государства и муниципалитета, то еще десятки лет будем решать эти задачи. Модель, которую коллеги прорабатывают для вложения частных средств в развитие инфраструктуры и превращения столовых в школьные кафе и рестораны, очень привлекательна», — приводит сайт администрации Волгоградской области слова Глушко.

Он выразил уверенность в том, что необходимо найти решения, которые помогут привлекать частные средства в развитие инфраструктуры школьного питания, и создать условия, чтобы дети в перерыве «получали хорошие эмоции и хорошую пищу в школьном кафе».

Волгоградская область стала первым в стране регионом, где разработана модель, которая позволит с помощью механизма муниципально-частного партнерства модернизировать пищеблоки учреждений образования в пяти районах областного центра.

В ходе поездки первый замглавы Минпросвещения провел совещание по организации питания в школах и ознакомился с работой комплекса «Виво Маркет», который производит полуфабрикаты и готовую продукцию для школ пяти районов Волгограда.

По поручению президента России с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов. В августе министр просвещения Сергей Кравцов докладывал российскому лидеру, что под новые правила попадут более 7 млн детей.

По данным Минпросвещения на февраль этого года, 343 школы в России не готовы обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Об этом заявил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения Андрей Родионов на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием школьников 4 февраля.

«По состоянию на 28 января, по данным Роспотребнадзора, у нас остались [неготовыми] 343 школы», — сказал он.

Он отмечал, что летом прошлого года Роспотребнадзор не подтвердил готовность к обеспечению бесплатным горячим питанием 2386 школ в стране, к октябрю их число снизилось до 415, эти школы не вошли в расчет на получение федеральных субсидий в 2021 году.