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Массовое отравление зарегистрировали в школе в Железногорске

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Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления в школе-интернате для одаренных детей в Железногорске (Красноярский край). На недомогание пожаловались 17 учащихся 15–17 лет.

По данным правоохранительных органов, подростки обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе после ужина. Троих пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В следственном комитете уточнили, что ученики находились в школе на круглосуточном пребывании. Они питались блюдами, поставленными в рамках муниципального контракта краевым учреждением «Центр питания». Врачи устанавливают, что стало причиной отравления.

Месяцем ранее в учреждении уже было зарегистрировано массовое отравление школьников. За помощью обратились 30 детей. В блюдах, которыми питались ученики, обнаружили стафилококк.

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