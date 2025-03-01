Визит президента Украины Владимира Зеленского в США — это политический и дипломатический провал киевского режима. Об этом 1 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества», — сказала она.

По словам Захаровой, украинский лидер одержим идеей сохранить свою власть, не способен проявить чувство ответственности и «отвергает мир, который для него смерти подобен».

Спор Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом показывает политическую слабость и нравственную деградацию тех европейских лидеров, которые продолжают поддерживать президента Украины, отметила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что устойчивого и справедливого мира удастся достигнуть, устранив первопричины украинского конфликта.

«Неизменными целями России остаются поэтому демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле». Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса», — заключила Захарова.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и не готов к мирному урегулированию конфликта.