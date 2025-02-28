Реклама
Мир
Российские ведомства начали работу по отмене виз для граждан Китая
Армия
Военные ВС РФ за сутки уничтожили 225 беспилотников ВСУ
Мир
В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры
Общество
Путин назвал внимание к ветеранам СВО данью со стороны государства
Армия
ВС РФ ликвидировали артиллерийское орудие ВСУ на территории Херсонской области
Мир
Вэнс сообщил о продолжении работы США по мирному урегулированию на Украине
Мир
Аш-Шараа возглавит делегацию Сирии на российско-арабском саммите в октябре
Армия
Силы ПВО днем уничтожили 32 дрона ВСУ в небе над регионами РФ
Мир
Протестующие в Париже пытались ворваться в здание Северного вокзала
Мир
МИД Польши подтвердил контакты с Минском по поводу БПЛА
Мир
Израиль нанес воздушный удар по столице Йемена
Общество
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет за хищение
Мир
Заводы в Китае стали новыми туристическими направлениями для молодежи
Экономика
В Корпорации МСП связали снижение закупок с договорами по строительству БАМа
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о хищении средств участников СВО в Шереметьево
Мир
СМИ сообщили о согласии экс-главы верховного суда Непала возглавить правительство
Культура
Участница от Белоруссии Анастасия Кравченко прилетела в Москву на «Интервидение»

Трамп констатировал неготовность Зеленского к миру

EN
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Президент США Дональд Трамп указал на неготовность украинского лидера Владимира Зеленского к урегулированию конфликта. Соответствующий пост он опубликовал 28 февраля в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что его встреча с главой киевского режима в Белом доме была содержательной.

«Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу мира», — написал президент Соединенных Штатов.

Зеленский проявил неуважение к американской стороне, подчеркнул Трамп, добавив, что украинский президент «может вернуться» в Овальный кабинет, когда будет готов к миру.

Добро разжаловать: в США растет недовольство Зеленским
Почему у главы Украины рейтинг падает и внутри страны

Ранее в этот день Трамп в ходе встречи с украинским лидером обвинил его в неуважительном отношении к США. Он отметил, что Зеленский не вправе диктовать, как американская сторона должна себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, потому что Вашингтон пытается его решить.

Кроме того, Трамп напомнил, что Украина «имеет большие проблемы» и «не выигрывает» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне все-таки придется пойти на компромиссы — Зеленский с ним не согласился.

