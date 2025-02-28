Трамп констатировал неготовность Зеленского к миру

Президент США Дональд Трамп указал на неготовность украинского лидера Владимира Зеленского к урегулированию конфликта. Соответствующий пост он опубликовал 28 февраля в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что его встреча с главой киевского режима в Белом доме была содержательной.

«Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу мира», — написал президент Соединенных Штатов.

Зеленский проявил неуважение к американской стороне, подчеркнул Трамп, добавив, что украинский президент «может вернуться» в Овальный кабинет, когда будет готов к миру.

Ранее в этот день Трамп в ходе встречи с украинским лидером обвинил его в неуважительном отношении к США. Он отметил, что Зеленский не вправе диктовать, как американская сторона должна себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, потому что Вашингтон пытается его решить.

Кроме того, Трамп напомнил, что Украина «имеет большие проблемы» и «не выигрывает» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне все-таки придется пойти на компромиссы — Зеленский с ним не согласился.