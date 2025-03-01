ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум бригадам теробороны в населенных пунктах Зеленый Гай, Поддубное, Искра ДНР и Январское Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что украинская армия потеряла 160 военнослужащих. Также противник лишился 10 автомобилей, двух бронемашин, трех орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства. Также российские бойцы уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. 27 февраля стало известно об освобождении поселка Никольского в Курской области, а за день до этого удалось освободить населенные пункты Орловка и Погребки.