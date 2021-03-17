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Байден заявил о взаимопонимании с Путиным

Байден заявил о взаимопонимании с Путиным

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Президент США Джозеф Байден считает, что он и российский лидер Владимир Путин понимают друг друга. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC News, отрывок из которого опубликовал в среду, 17 марта.

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11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность организации второго телефонного разговора между Путиным и Байденом. По его словам, на эту тему ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам. Представитель Кремля подчеркнул, что они не простые.

При этом, отвечая на вопрос журналистов об успехах сторон в налаживании диалога, Песков указал, что между сторонами слишком много критических разногласий.

20 февраля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российские власти уже направили администрации Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего взаимодействия. Он отметил, что Москва рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном.

26 января Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джо Байденом. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах, среди которых и торгово-экономическая. Кроме того, в ходе разговора президенты выразили удовлетворенность нынешними достижениями в вопросе продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

В свою очередь Песков отметил, что никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты подчеркнули необходимость продолжения диалога.

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