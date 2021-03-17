В Госдуме назвали слова Байдена о Путине «истерикой от бессилия»

Слова президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине стали оскорблением россиян и «истерикой от бессилия». Об этом заявил 17 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее американский лидер Джо Байден ранее дал интервью телеканалу ABC News. В беседе с журналистом он отметил, что Кремль должен «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

Глава Белого дома отметил, что ранее был «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. По словам Байдена, он предупреждал российского лидера о возможном ответе.

Как добавляет «Газета.ру», ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не вмешивалась в какие-либо выборы в Соединенных Штатах, в том числе не имеет отношения к кампании бывшего американского лидера Дональда Трампа или действующего — Байдена.