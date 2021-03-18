Стол уговоров: о чем США заявят Китаю на встрече дипломатов на Аляске

Китайские и американские высокопоставленные дипломаты проведут 18–19 марта первую личную встречу с момента прихода к власти в США администрации Джо Байдена. Разговор на Аляске будет не из легких. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дал понять, что считает предстоящее общение в первую очередь возможностью без лишних экивоков изложить Пекину все озабоченности Вашингтона действиями КНР . Более того, давление на главного геополитического соперника Штатов будет преподано в качестве коллективного жеста — за считаные дни до нынешней встречи Вашингтон заручился поддержкой ряда союзников . В этой ситуации китайским дипломатам не останется иного выхода, кроме как убеждать США отложить часть споров ради сотрудничества в менее противоречивых областях.

50 оттенков недовольства

Дипломатические обмены, начинаемые в США вслед за приходом к власти каждой новой администрации, традиционно ставили цель заложить тон отношениям Вашингтона с той или иной страной на ближайшие годы. С этой же мотивацией Белый дом организовал на нынешней неделе переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главными китайскими дипломатами — руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи и главой МИДа Ван И . Их очное общение пройдет в Анкоридже (штат Аляска) 18–19 марта и будет первой встречей высокопоставленных представителей двух стран.

При этом общая тональность двусторонних отношений уже хорошо известна и оптимизма не внушает . Как заявил на днях Энтони Блинкен, встреча станет «важной возможностью изложить в очень откровенных выражениях многие проблемы , которые мы испытываем в связи с действиями и поведением Пекина, бросающими вызов безопасности, процветанию и ценностям США, а также наших партнеров и союзников».

Чуть ранее тот же Блинкен окрестил отношения между Вашингтоном и Пекином «самым большим геополитическим испытанием XXI века» , дав понять, что решать этот тест США будут с позиции силы. Зримым свидетельством этого стало даже место встречи: в начале недели госсекретарь побывал в Токио и Сеуле, откуда запросто мог бы перелететь в Пекин . Однако, как признала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, администрации США было принципиально важно, чтобы первая встреча прошла на американской земле .

Стол уговоров Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Фото: REUTERS/Lee Jin-man

Примечательно, что китайскую сторону загодя осадили и по части официальных формулировок. Объявляя о встрече на Аляске, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что «Китай, приглашенный Штатами, проведет стратегический диалог на высоком уровне с американской стороной». На что Энтони Блинкен тут же парировал, что «это не стратегический диалог» . И добавил, что «на данный момент нет никаких намерений для серии последующих вовлечений», а любые будущие встречи будут основываться на «ощутимом прогрессе» по тем вопросам, где США хотят от Пекина действий, а не слов.

— На первой встрече до КНР донесут такую мысль: если страна не изменит своего поведения, то США продолжат наращивать давление на Китай в сферах безопасности, дипломатии, торговли и экономики . Это означает прекращение экономического принуждения и против союзников США, таких как Австралия, прекращение дипломатии заложников (речь идет о двух заключенных в Китае канадцах, обвиняемых в шпионаже. — «Известия)» и воздержание от агрессивного поведения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, — обрисовал «Известиям» американскую повестку на Аляске эксперт кафедры политики и международных исследований Международного христианского университета в Токио Стивен Наги.

С единомышленниками за плечами

Важным сигналом Китаю со стороны США накануне встречи стала и демонстрация того, что в своих претензиях к Пекину Вашингтон далеко не одинок.

12 марта по инициативе США неформальный альянс QUAD, начавшийся более десятилетия назад с идеи противостояния Китаю в военно-морском плане, провел первый в своей истории саммит на уровне лидеров . По его итогам главы США, Австралии, Индии и Японии высказали решимость развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы «укреплять порядок, основанный на международном праве, и ответить на вызовы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях». Не прочесть в этом намек на Китай было сложно.

Стол уговоров Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии во время саммита 12 марта 2021 года Фото: Global Look Press/CNP/Jim LoScalzo

А вскоре Энтони Блинкен и глава минобороны Ллойд Остин полетели укреплять дружбу в Токио и Сеул, с последующим заездом министра обороны еще и в Дели .

— Поскольку приверженность администрации Байдена альянсам в Индо-Тихоокеанском регионе была подкреплена до встречи Энтони Блинкена и Джейка Салливана с их китайскими коллегами, Вашингтон имеет хорошую возможность прямо заявить об общих опасениях по поводу КНР, подкрепив это своими альянсами и партнерскими отношениями , — отметил Стивен Наги.

Дополнительным свидетельством единой позиции союзников Вашингтона в отношении Пекина эксперт счел совместное заявление Японии и США, с которым стороны выступили по итогам визита американских министров в Токио 16 марта . В нем «США и Япония признали, что поведение Китая, когда оно противоречит существующему международному порядку, представляет собой политические, экономические, военные и технологические вызовы для их альянса и международного сообщества». Ранее в Токио неизменно воздерживались от прямого упоминания Пекина в заявлениях по международной тематике.

Примирительные ноты

Не сказать чтобы и у КНР не было встречных претензий к США. Еще в начале февраля Ян Цзечи четко обозначил китайские «красные линии» — невмешательство США в ситуацию в Гонконге, Тибете, Синьцзяне, на Тайване и в другие внутренние дела страны . Глава китайского МИДа Ван И, в свою очередь, не раз призывал Вашингтон отменить введенные Дональдом Трампом «необоснованные» тарифы на товары из КНР, прекратить «подавлять» китайский технологический сектор и кампанию очернения правящей в Китае Компартии.

Вместе с тем в видении Пекина на развитие китайско-американских отношений есть и немало примирительных ноток . С момента победы Джо Байдена основным посылом КНР стал призыв отбросить враждебность и возобновить конструктивное сотрудничество. Как метафорично заметил в конце февраля Ван И, обе стороны вполне могут работать вместе, «чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений обратно в русло здорового развития к светлому будущему и безграничным перспективам».

Стол уговоров Министр иностранных дел КНР Ван И Фото: Global Look Press/Zhang Yuwei

— На встрече США будут стараться понять, насколько сильно они могут подтолкнуть Китай в вопросах, которые их волнуют. А Китай постарается добиться от американской стороны более реалистичного и прагматичного взгляда на двусторонние отношения , — заметил «Известиям» директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо.

На переговорах Китай наверняка напомнит американцам о таких областях потенциального сотрудничества, как борьба с изменением климата, прекращение войны в Афганистане, сдерживание пандемий и ядерных программ Ирана и КНДР. И возможно, общие интересы в этих сферах смогут заложить основу для менее враждебных отношений США и Китая — в конце концов встреча на Аляске будет, согласно китайской мудрости, «первым шагом на пути в 10 тыс. ли».