 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Белом доме обозначили подход к отношениям с Москвой
Мир
Небензя выразил сомнение в способности ФРГ «вернуть» Крым Киеву
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС
Мир
В МИД ФРГ прокомментировали данные об обогащении урана в Натанзе
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче «Тинькофф РПЛ»
Общество
Заммэра Москвы оценил успехи столицы в борьбе с COVID-19
Мир
В Госдуме заявили о вмешательстве США в российские выборы
Мир
Захарова назвала единичным случаем приглашение посла РФ в США в Москву
Мир
Посольство РФ назвало недопустимым чествование латышских легионеров СС
/

Стол уговоров: о чем США заявят Китаю на встрече дипломатов на Аляске

И получится ли у Пекина сдвинуть акцент с проблем на сотрудничество
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Главный слайд
Начало статьи
Стол уговоров: о чем США заявят Китаю на встрече дипломатов на Аляске
2021-03-17 13:39:34">
2021-03-17 13:39:34
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские и американские высокопоставленные дипломаты проведут 18–19 марта первую личную встречу с момента прихода к власти в США администрации Джо Байдена. Разговор на Аляске будет не из легких. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дал понять, что считает предстоящее общение в первую очередь возможностью без лишних экивоков изложить Пекину все озабоченности Вашингтона действиями КНР. Более того, давление на главного геополитического соперника Штатов будет преподано в качестве коллективного жеста — за считаные дни до нынешней встречи Вашингтон заручился поддержкой ряда союзников. В этой ситуации китайским дипломатам не останется иного выхода, кроме как убеждать США отложить часть споров ради сотрудничества в менее противоречивых областях.

50 оттенков недовольства

Прогнозируемая напряженность: какими будут отношения КНР и США
Джо Байден сохранит жесткую линию в отношении Пекина, но не откажется от кооперации там, где выгодно

Дипломатические обмены, начинаемые в США вслед за приходом к власти каждой новой администрации, традиционно ставили цель заложить тон отношениям Вашингтона с той или иной страной на ближайшие годы. С этой же мотивацией Белый дом организовал на нынешней неделе переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главными китайскими дипломатами — руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи и главой МИДа Ван И. Их очное общение пройдет в Анкоридже (штат Аляска) 18–19 марта и будет первой встречей высокопоставленных представителей двух стран.

При этом общая тональность двусторонних отношений уже хорошо известна и оптимизма не внушает. Как заявил на днях Энтони Блинкен, встреча станет «важной возможностью изложить в очень откровенных выражениях многие проблемы, которые мы испытываем в связи с действиями и поведением Пекина, бросающими вызов безопасности, процветанию и ценностям США, а также наших партнеров и союзников».

Чуть ранее тот же Блинкен окрестил отношения между Вашингтоном и Пекином «самым большим геополитическим испытанием XXI века», дав понять, что решать этот тест США будут с позиции силы. Зримым свидетельством этого стало даже место встречи: в начале недели госсекретарь побывал в Токио и Сеуле, откуда запросто мог бы перелететь в Пекин. Однако, как признала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, администрации США было принципиально важно, чтобы первая встреча прошла на американской земле.

Стол уговоров
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Южной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Южной Кореи

Фото: REUTERS/Lee Jin-man
Изо всех сил: США показали неготовность к смягчению подхода к Китаю
Администрация Байдена настроена решительно по отношению к Пекину

Примечательно, что китайскую сторону загодя осадили и по части официальных формулировок. Объявляя о встрече на Аляске, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что «Китай, приглашенный Штатами, проведет стратегический диалог на высоком уровне с американской стороной». На что Энтони Блинкен тут же парировал, что «это не стратегический диалог». И добавил, что «на данный момент нет никаких намерений для серии последующих вовлечений», а любые будущие встречи будут основываться на «ощутимом прогрессе» по тем вопросам, где США хотят от Пекина действий, а не слов.

На первой встрече до КНР донесут такую мысль: если страна не изменит своего поведения, то США продолжат наращивать давление на Китай в сферах безопасности, дипломатии, торговли и экономики. Это означает прекращение экономического принуждения и против союзников США, таких как Австралия, прекращение дипломатии заложников (речь идет о двух заключенных в Китае канадцах, обвиняемых в шпионаже. — «Известия)» и воздержание от агрессивного поведения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, — обрисовал «Известиям» американскую повестку на Аляске эксперт кафедры политики и международных исследований Международного христианского университета в Токио Стивен Наги.

Против кого дружим: зачем альянс QUAD проводит первую встречу лидеров
При Байдене подавлять «китайскую угрозу» США и их союзники собираются даже в сфере вакцинной дипломатии

С единомышленниками за плечами

Важным сигналом Китаю со стороны США накануне встречи стала и демонстрация того, что в своих претензиях к Пекину Вашингтон далеко не одинок.

12 марта по инициативе США неформальный альянс QUAD, начавшийся более десятилетия назад с идеи противостояния Китаю в военно-морском плане, провел первый в своей истории саммит на уровне лидеров. По его итогам главы США, Австралии, Индии и Японии высказали решимость развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы «укреплять порядок, основанный на международном праве, и ответить на вызовы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях». Не прочесть в этом намек на Китай было сложно.

Стол уговоров
Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Индии Нерандра Моди и премьер-министр Австралии во время саммита

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии во время саммита 12 марта 2021 года

Фото: Global Look Press/CNP/Jim LoScalzo
Вернуть величие: США при Байдене попробуют закрепиться в Индо-Пасифике
Главная цель Вашингтона — помешать усилению Китая, который остается главным региональным и глобальным конкурентом Соединенных Штатов

А вскоре Энтони Блинкен и глава минобороны Ллойд Остин полетели укреплять дружбу в Токио и Сеул, с последующим заездом министра обороны еще и в Дели.

— Поскольку приверженность администрации Байдена альянсам в Индо-Тихоокеанском регионе была подкреплена до встречи Энтони Блинкена и Джейка Салливана с их китайскими коллегами, Вашингтон имеет хорошую возможность прямо заявить об общих опасениях по поводу КНР, подкрепив это своими альянсами и партнерскими отношениями, — отметил Стивен Наги.

Дополнительным свидетельством единой позиции союзников Вашингтона в отношении Пекина эксперт счел совместное заявление Японии и США, с которым стороны выступили по итогам визита американских министров в Токио 16 марта. В нем «США и Япония признали, что поведение Китая, когда оно противоречит существующему международному порядку, представляет собой политические, экономические, военные и технологические вызовы для их альянса и международного сообщества». Ранее в Токио неизменно воздерживались от прямого упоминания Пекина в заявлениях по международной тематике.

Примирительные ноты

Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство
Сможет ли администрация Байдена остановить кризис в экономике

Не сказать чтобы и у КНР не было встречных претензий к США. Еще в начале февраля Ян Цзечи четко обозначил китайские «красные линии» — невмешательство США в ситуацию в Гонконге, Тибете, Синьцзяне, на Тайване и в другие внутренние дела страны. Глава китайского МИДа Ван И, в свою очередь, не раз призывал Вашингтон отменить введенные Дональдом Трампом «необоснованные» тарифы на товары из КНР, прекратить «подавлять» китайский технологический сектор и кампанию очернения правящей в Китае Компартии.

Вместе с тем в видении Пекина на развитие китайско-американских отношений есть и немало примирительных ноток. С момента победы Джо Байдена основным посылом КНР стал призыв отбросить враждебность и возобновить конструктивное сотрудничество. Как метафорично заметил в конце февраля Ван И, обе стороны вполне могут работать вместе, «чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений обратно в русло здорового развития к светлому будущему и безграничным перспективам».

Стол уговоров
Министр иностранных дел КНР Ван И

Министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Global Look Press/Zhang Yuwei
Нашли крайнего: как США воюют с Китаем на Украине
Киев откажется от оборудования Huawei, американцы обещают компенсацию

На встрече США будут стараться понять, насколько сильно они могут подтолкнуть Китай в вопросах, которые их волнуют. А Китай постарается добиться от американской стороны более реалистичного и прагматичного взгляда на двусторонние отношения, — заметил «Известиям» директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо.

На переговорах Китай наверняка напомнит американцам о таких областях потенциального сотрудничества, как борьба с изменением климата, прекращение войны в Афганистане, сдерживание пандемий и ядерных программ Ирана и КНДР. И возможно, общие интересы в этих сферах смогут заложить основу для менее враждебных отношений США и Китая — в конце концов встреча на Аляске будет, согласно китайской мудрости, «первым шагом на пути в 10 тыс. ли».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021