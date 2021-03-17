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Постпреды ЕС согласовали расширение санкций за нарушение прав человека

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Постпреды 27 стран-членов Евросоюза завершили согласование новых ограничительных мер в отношении физических лиц, несущих ответственность, по мнению Брюсселя, за нарушения прав человека. Речь идет в том числе и о гражданах России, сообщает в среду, 17 марта, ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государств в Совете ЕС.

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«Постоянные представители окончательно одобрили новый черный список нарушителей прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию», — указал собеседник агентства.

Дипломат отметил, что это решение, как ожидается, будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел государств Евросоюза, намеченном на 22 марта.

12 марта сообщалось, что Евросоюз в кратчайшие сроки примет решение о включении новых фигурантов в список санкций за нарушение прав человека. За день до этого источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза сообщил, что послы стран — членов ЕС согласовали новые санкции, в том числе против ряда россиян за якобы нарушение прав человека.

Уточнялось, что уже в новый черный список войдут физлица из разных стран, включая КНР, Ливию и Россию. По данным другого источника, новые рестрикции затронут якобы нарушения прав человека в Крыму.

Режим санкций за нарушения прав человека Совет ЕС утвердил в начале декабря 2020 года. Он предполагает, что все активы нарушителей в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не будут иметь права предоставлять этим лицам никаких финансовых услуг.

Впервые в рамках нового механизма Евросоюз ввел санкции в начале марта текущего года. Ограничения были применены к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений испытательного срока блогером.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 марта заявляла, что Москва даст соразмерный ответ на последние антироссийские санкции ЕС. В тот же день вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной.

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