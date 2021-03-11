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Послы ЕС согласовали новые санкции против России

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Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали новые санкции, в том числе против ряда граждан РФ за якобы нарушения прав человека. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — заявил собеседник агентства.

Решение, как ожидается, будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, назначенном на 22 марта, отметил дипломат.

Еще один источник в институтах ЕС сообщил агентству, что новые рестрикции затронут якобы нарушения прав человека в Крыму.

«Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — указал он.

В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового механизма по нарушению прав человека против. Ограничения были применены к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

3 марта президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что таким образом ЕС показал свою сплоченность в намерении решительно и жестко продвигать и защищать свои ценности и интересы.

При этом по итогам своего визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Мишель, отвечая на вопрос о возможности санкций ЕС против Москвы якобы из-за «нарушения прав человека»,заявил, что именно потому и важна была его встреча с Зеленским. По его словам, им необходимо скооперировать свои действия и принять некоторые «важные решения».

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