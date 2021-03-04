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Лукашевич назвал лишение Киевом населения Крыма воды попыткой геноцида
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Лукашевич назвал лишение Киевом населения Крыма воды попыткой геноцида

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Намерение украинских властей лишить жителей Крыма воды можно приравнять к попытке геноцида. Об этом 4 марта заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании Постоянного совета организации, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с РФ.

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«Право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64/292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида», — приводит его слова ТАСС.

Лукашевич привел в пример намерение Киева достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, для того чтобы «максимально исключить попадание воды на полуостров». Также он обратил внимание на то, что из-за водной блокады пострадал не только Крым, но и граничащая с ним Херсонская область.

«Это явно не добавляет постмайданным властям популярности в глазах своих же граждан, которые стали заложниками русофобской политики Киева», — добавил Лукашевич.

Кроме того, он подчеркнул, что крымчане после воссоединения с Россией столкнулись с нелегитимными санкциями со стороны Евросоюза, США и Канады. Однако украинские власти пошли дальше всех и ввели экономическую, транспортную и водную блокаду этого российского региона.

17 февраля постоянный «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о намерении Киева построить дамбу, чтобы максимально перекрыть подачу воды на полуостров.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя эти слова, заявил, что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан.

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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