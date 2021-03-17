«Манчестер» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в четвертьфинал.

Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 мартв. Счет в игре открыл Кевин Де Брюйне на 12-й минуте, пробив из-за пределов штрафной. Через шесть минут полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган поразил ворота Яна Зоммера с передачи Фила Фодена. Игра завершилась со счетом 2:0.

Обслуживал матч российский арбитр Сергей Карасев, пишет «Спорт-Экспресс».

Изначально матч должен был состояться в Манчестере, но был перенесен из-за того, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию футболисты и тренерский штаб «Боруссии» были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения на родину.

Соперник «Манчестер Сити» в 1/4 финала определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

Первая встреча этих команд завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Английский клуб победил, благодаря голам Бернарду Силвы и Габи Жезуса.