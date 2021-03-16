Мчатся в тройке: как матч ЦСКА — «Зенит» повлияет на борьбу за медали

Чемпионат России по футболу 19 марта уйдёт на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. Предстоящий 23-й тур станет последним перед этой паузой. В его рамках состоится топовый матч между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Схватка обитателей первой тройки турнирной таблицы многое определит в борьбе за медали.

Также зрителей ждут визит московского «Динамо» к «Краснодару», домашняя игра столичного «Спартака» с екатеринбургским «Уралом» и выезд московского «Локомотива» к «Уфе».

ЦСКА — «Зенит»

Этот матч мог стать противостоянием двух лидеров РПЛ, если бы ЦСКА не проиграл в прошлом туре тульскому «Арсеналу» (1:2) и не пропустил на второе место «Спартак». Теперь армейцы отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. Чтобы сохранить шансы на чемпионство и попадание в Лигу чемпионов, красно-синим необходимо 17 марта побеждать в домашнем матче против питерцев. Если выиграет «Зенит», он существенно укрепит своё лидерство в турнирной таблице. Сейчас сине-бело-голубые опережают «Спартак» на четыре балла .

— Армейцы могли сравнять счет в концовке матча в Туле и, как минимум, не уступить, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха. — Слабую реализацию моментов связываю с тяжёлым состоянием поля. Было видно, например, как мяч подпрыгнул, когда Рондон бил, но не попал в пустые ворота. Именно это ему помешало.

Мчатся в тройке_4 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В целом же команда способна показывать хороший футбол, убежден Хомуха. Он не стал бы списывать ЦСКА со счетов в чемпионской гонке, так как все ее участники будут терять очки.

— И очень важен в плане борьбы за золото матч с «Зенитом». Эта встреча имеет колоссальную важность, — подчеркнул эксперт. — Победитель матча ЦСКА и «Зенита» получит серьёзное психологическое преимущество перед финишным отрезком в чемпионате.

«Краснодар» — «Динамо»

Динамовцы после поражения в дерби от «Спартака» (1:2) выпали из зоны еврокубков. Теперь бело-голубым, чтобы вернуться в гонку за медали, надо выигрывать на выезде у «Краснодара». «Быки» провалили начало весенней части сезона, вылетев из Лиги Европы и Кубка России, а также разгромно проиграв в чемпионате «Спартаку» (1:6).

В прошлом туре команда Мурада Мусаева прервала серию неудач, победив с крупным счётом «Тамбов» (4:0), но эта встреча не является показателем на фоне катастрофического предбанкротного состояния соперника, идущего на последнем месте и проигравшего все матчи после зимнего перерыва. Сейчас «Краснодар» идёт восьмым, отставая на два очка от занимающего шестую строчку «Динамо». Победитель их очной встречи сохранит шансы спасти сезон.

Мчатся в тройке_2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Определяющим будет то, насколько команды смогут отыграть на максимуме своих возможностей, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков. — Бело-голубым надо учиться выгрызать игры с прямыми конкурентами. От этого будут зависеть их дальнейшие перспективы и шансы побороться за места в еврокубках. Будет ли «Динамо» претендовать на высокие места, или застрянет ближе к середине таблицы, станет ясно именно после игры с «Краснодаром». Тем более, «быки» очень непредсказуемы, могут как ярко отыграть в атаке и одолеть комбинационного соперника, так и все эти наработки испортить слабой оборонительной игрой.

«Спартак» — «Урал»

После разгрома «Краснодара» (6:1) и победы в дерби над «Динамо» (2:1) красно-белые заставили своих болельщиков забыть о предыдущих неудачах. Они вышли на второе место и попытаются закрепить успех в домашнем матче с «Уралом». Екатеринбургский клуб находится во второй половине таблицы — на 12-й строчке. Команда выступает крайне нестабильно, но уже не раз в этом сезоне доказала способность отбирать очки у топ-клубов. В ноябре ей удалось сыграть дома вничью и со «Спартаком» (2:2). В четверг 18 марта подопечные Юрия Матвеева попробуют снова набрать баллы в игре с красно-белыми.

Мчатся в тройке_1 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Возобновление сезона у «Урала» вышло неоднозначным . Команда вылетела из Кубка России, проиграв «Уфе» (0:3), затем провела хороший выездной матч в чемпионате против «Краснодара», но упустила в концовке победу (2:2), играя в большинстве. А затем в домашнем матче национального первенства екатеринбургский клуб снова играл с «Уфой». У соперника ещё в самом начале встречи удалили игрока, но это вновь не помогло «Уралу» — 0:0. Наконец, в последнем туре команда вырвала в концовке важную домашнюю победу над волгоградским «Ротором» (1:0) — главным конкурентом в борьбе за 12-е место, освобождающее от игры в переходных матчах с соперниками из ФНЛ за право остаться в РПЛ . Отрыв от «Ротора» теперь составляет восемь очков.

— Не могу назвать этот отрыв комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание, — заявил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не всё получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол. И сделаем всё, чтобы со «Спартаком» выступить как можно лучше. В этом сезоне «Урал» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. «Спартак» есть «Спартак» — это, как всегда, хорошая команда, много про неё говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу.

«Уфа» — «Локомотив»

Клуб из Башкортостана никак не может подняться из низов таблицы. А успех «Арсенала» в игре с ЦСКА до трёх очков увеличил отрыв «Уфы» от 14-го места, спасающего от прямого вылета в ФНЛ. Теперь, чтобы положение не оказалось безвыходным, надо побеждать дома «Локомотив».

16 марта на пост генерального директора уфимцев вернулся главный идеолог этого проекта Шамиль Газизов . Он возглавлял клуб с самого его основания в 2012 году и при небольшом бюджете помог ему быстро подняться сначала в ФНЛ, а потом в РПЛ, где «Уфа» без перерыва играет с 2014 года. Три сезона назад команда даже сенсационно попала в Лигу Европы. Прошлым летом Газизов покинул родной регион и стал генеральным директором «Спартака», откуда в декабре был уволен при загадочных обстоятельствах, несмотря на успешные результаты вроде промежуточного второго места красно-белых.

Мчатся в тройке_3 Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов

«Локомотив» после зимнего перерыва набрал ход, одержал три победы подряд и поднялся на четвёртое место, включившись в гонку за медали. От третьего места «железнодорожников» отделяет три очка.

— Матч будет для «Локомотива» непростым, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Сейчас против команд из низа таблицы играть не так легко, как может показаться. «Локо» уже недавно играл с шедшим в зоне вылета «Арсеналом». Да, команда выиграла 3:0, но забила все мячи в последние 20 минут встречи, а до этого была равная игра, которая могла сложиться и в пользу туляков. Думаю, «Уфа» тоже окажет сопротивление. Терять ей нечего, а возвращение Газизова должно дополнительно подстегнуть ребят.

«Локомотив» сейчас уверенно действует, последние победы должны команду раскрепостить, поэтому есть хорошие шансы продолжить шествие вверх по турнирной таблице, полагает экс-президент московского клуба.