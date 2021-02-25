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«Было понятно, куда мы все едем»

Полузащитник «Тамбова» Владислав Карапузов — о кубковом матче с «Локомотивом» и шансах закрепиться в «Динамо»
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«Тамбов» все-таки сумел выйти на поле в матче 1/8 финала Кубка России против московского «Локомотива». Еще за несколько дней до встречи (21 февраля) казалось, что команда из-за финансовых проблем закончит свое существование до завершения сезона. Тем не менее она нашла способ дозаявить новых футболистов и выставить состав. Наспех собранный коллектив проиграл «Локо» (0:3), а теперь готовится к возобновлению чемпионата России — уже 26 февраля «Тамбову» предстоит играть со своим конкурентом в борьбе за выживание в РПЛ волгоградским «Ротором».

Одним из новичков команды стал полузащитник Владислав Карапузов, арендованный до конца сезона у московского «Динамо». Летом при предыдущем главном тренере бело-голубых Кирилле Новикове 21-летний футболист выходил на поле в составе клуба в Премьер-лиге, но при возглавившем динамовцев осенью Сандро Шварце уже не попадал в основу.

После матча с «Локо» Карапузов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о приезде в расположение «Тамбова», возможности заиграть в «Динамо» и принципиальности противостояния с «железнодорожниками», в системе которых он выступал до лета 2019 года.

Когда успели прибыть в расположение «Тамбова»?

— В восемь часов вечера накануне матча с «Локо». До этого успел поучаствовать только в разминке и теории.

Как вам обстановка в команде?

— Было понятно, куда мы все едем. Считаю, что в матче с «Локомотивом» показали достойную игру, несмотря на сложившуюся ситуацию. Все выполнили требования тренера и показали всё что могли. Думаю, с каждым матчем будем прибавлять.

Нет проблем в связи с необходимостью играть за клуб, находящийся в таком тяжёлом финансовом положении?

— Проблем никаких нет. В «Тамбов» каждый приехал доказывать, что достоин играть в РПЛ.

Готовы к отсутствию домашних игр, поскольку «Тамбов» не играет в своем городе?

— Я готов к этому. Лучше играть, чем тренироваться. Все мы приехали сюда получать игровую практику.

Не гнетет то, что даже если поможете «Тамбову» закончить сезон вне зоны вылета, это, скорее всего, не спасет клуб от расформирования или понижения в классе?

— Нет, не гнетет. Не такое у нас большое отставание от зоны переходных матчей — всего одно очко. И считаю, что «Тамбов» способен избежать вылета по спортивному принципу. А остальное не от нас зависит. Наше дело — выходить на поле и приносить результат.

Вы еще два года назад играли в системе «Локомотива», выступали за его фарм-клуб «Казанку». Для вас было принципиально победить «железнодорожников» в Кубке России?

— Конечно, хотелось победить «Локомотив». Для нас принципиально побеждать в любом матче, независимо от соперника. Но для меня да, матч с «Локо» имел особое значение. Я 13 лет провел в этом клубе и впервые вышел на этот стадион — испытывал особые эмоции. Думаю, у меня еще будут победы на «РЖД Арене».

Удивлены тому, как многие ваши партнеры по «Казанке» покинули клуб за последние полтора года? Одновременно с вами ушел Павел Долгов, недавно в «Ростов» перебрался Роман Тугарев.

— Не удивлен. В «Локомотиве» обойма не резиновая. Поэтому одним дают шансы, другим — нет. В результате тот, кто достоин, пробивается в состав, а другие вынуждены уходить. Так будет всегда.

— У вас были в этом сезоне шансы чаще выходить на поле в составе «Динамо»? Или понимали, что новый главный тренер Сандро Шварц на вас не рассчитывает?

— Понимал, потому что новый тренерский штаб решил меня использовать в защите. И я видел, что в данный момент еще не готов учиться играть на этой позиции.

Получается, только Кирилл Новиков видел вас на своей позиции?

— Да.

—​​​​​​​ Удивились тому, как он был уволен из «Динамо»?

— Удивился. Команда шла на четвертом месте в чемпионате России. И когда есть такие результаты, всегда странно выглядит снятие тренерского штаба. Но это футбол — бывает и такое.

—​​​​​​​ Рассчитываете заиграть в «Динамо» в следующем сезоне?

— Всё зависит от того, как покажу себя в составе «Тамбова» в ближайшие месяцы.

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