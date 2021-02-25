«Тамбов» все-таки сумел выйти на поле в матче 1/8 финала Кубка России против московского «Локомотива». Еще за несколько дней до встречи (21 февраля) казалось, что команда из-за финансовых проблем закончит свое существование до завершения сезона. Тем не менее она нашла способ дозаявить новых футболистов и выставить состав. Наспех собранный коллектив проиграл «Локо» (0:3), а теперь готовится к возобновлению чемпионата России — уже 26 февраля «Тамбову» предстоит играть со своим конкурентом в борьбе за выживание в РПЛ волгоградским «Ротором».

Одним из новичков команды стал полузащитник Владислав Карапузов, арендованный до конца сезона у московского «Динамо». Летом при предыдущем главном тренере бело-голубых Кирилле Новикове 21-летний футболист выходил на поле в составе клуба в Премьер-лиге, но при возглавившем динамовцев осенью Сандро Шварце уже не попадал в основу.

После матча с «Локо» Карапузов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о приезде в расположение «Тамбова», возможности заиграть в «Динамо» и принципиальности противостояния с «железнодорожниками», в системе которых он выступал до лета 2019 года.

— Когда успели прибыть в расположение «Тамбова»?

— В восемь часов вечера накануне матча с «Локо». До этого успел поучаствовать только в разминке и теории.

— Как вам обстановка в команде?

— Было понятно, куда мы все едем. Считаю, что в матче с «Локомотивом» показали достойную игру, несмотря на сложившуюся ситуацию. Все выполнили требования тренера и показали всё что могли. Думаю, с каждым матчем будем прибавлять.

— Нет проблем в связи с необходимостью играть за клуб, находящийся в таком тяжёлом финансовом положении?

— Проблем никаких нет. В «Тамбов» каждый приехал доказывать, что достоин играть в РПЛ.

— Готовы к отсутствию домашних игр, поскольку «Тамбов» не играет в своем городе?

— Я готов к этому. Лучше играть, чем тренироваться. Все мы приехали сюда получать игровую практику.

— Не гнетет то, что даже если поможете «Тамбову» закончить сезон вне зоны вылета, это, скорее всего, не спасет клуб от расформирования или понижения в классе?

— Нет, не гнетет. Не такое у нас большое отставание от зоны переходных матчей — всего одно очко. И считаю, что «Тамбов» способен избежать вылета по спортивному принципу. А остальное не от нас зависит. Наше дело — выходить на поле и приносить результат.

— Вы еще два года назад играли в системе «Локомотива», выступали за его фарм-клуб «Казанку». Для вас было принципиально победить «железнодорожников» в Кубке России?

— Конечно, хотелось победить «Локомотив». Для нас принципиально побеждать в любом матче, независимо от соперника. Но для меня да, матч с «Локо» имел особое значение. Я 13 лет провел в этом клубе и впервые вышел на этот стадион — испытывал особые эмоции. Думаю, у меня еще будут победы на «РЖД Арене».

— Удивлены тому, как многие ваши партнеры по «Казанке» покинули клуб за последние полтора года? Одновременно с вами ушел Павел Долгов, недавно в «Ростов» перебрался Роман Тугарев.

— Не удивлен. В «Локомотиве» обойма не резиновая. Поэтому одним дают шансы, другим — нет. В результате тот, кто достоин, пробивается в состав, а другие вынуждены уходить. Так будет всегда.

— У вас были в этом сезоне шансы чаще выходить на поле в составе «Динамо»? Или понимали, что новый главный тренер Сандро Шварц на вас не рассчитывает?

— Понимал, потому что новый тренерский штаб решил меня использовать в защите. И я видел, что в данный момент еще не готов учиться играть на этой позиции.

— Получается, только Кирилл Новиков видел вас на своей позиции?

— Да.

—​​​​​​​ Удивились тому, как он был уволен из «Динамо»?

— Удивился. Команда шла на четвертом месте в чемпионате России. И когда есть такие результаты, всегда странно выглядит снятие тренерского штаба. Но это футбол — бывает и такое.

—​​​​​​​ Рассчитываете заиграть в «Динамо» в следующем сезоне?

— Всё зависит от того, как покажу себя в составе «Тамбова» в ближайшие месяцы.