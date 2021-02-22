Пабло в кассу: бразилец забил гол в дебютном матче за «Локо»

Второй день 1/8 финала Кубка России был богат на события, но центральным стал рядовой вроде бы матч «Локомотив» — «Тамбов». Причём основной интерес вызывали не признанные фавориты в лице «железнодорожников», а испытывающие финансовые проблемы тамбовчане. В итоге «Локо» ожидаемо победил — 3:0. Счёт открыл бразильский центральный защитник Пабло Насименто Кастро, лишь в январе приобретённый красно-зелёными. Он отличился забитым голом в первом же официальном матче за свою новую команду.

С миру по нитке

«Тамбов» стал едва ли не главным хедлайнером зимнего перерыва в РПЛ. Про самый бедный клуб писали и говорили едва ли не больше, чем про «Спартак» и «Зенит». Всему виной его предбанкротное состояние. Клуб лишился финансовой поддержки со стороны руководства своего региона, футболисты ещё в декабре бойкотировали матчи, а к концу января ситуация оказалась совсем безнадёжной.

Руководство «Тамбова» уже подало иск о банкротстве, и РФС с РПЛ были близки к тому, чтобы впервые в истории советского и российского футбола один из участников высшего дивизиона национального чемпионата не доиграл сезон, снявшись по ходу него.

Именно это заставило высших руководителей биться за то, чтобы «Тамбов» отсрочил свою смерть хотя бы до лета. Правда, в четверг и утром пятницы казалось, что избежать этого не получится. Матч с «Локо» был на грани срыва. Клуб не мог заявить новичков, поскольку Палата по разрешению споров РФС наложила на запрет на их регистрацию из-за задолженностей по зарплатам и премиальным перед футболистами.

В итоге к вечеру пятницы «Тамбов» смог договориться с игроками, которым должен, чтобы они временно отозвали свои заявления о взыскании долгов. В итоге буквально за последние сутки перед матчем с «Локо» «волки» заявили девять новых футболистов. За зиму клуб покинуло 17 игроков. Из старого состава осталось четыре человека.

Самым статусным из старожилов является вратарь Сергей Рыжиков, появившийся в команде летом прошлого года. Большинство новичков пришли в «Тамбов» на правах аренды. Среди них опытный защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов и молодой полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов.

— Я прибыл в расположение «Тамбова» только в восемь вечера накануне матча, — рассказал «Известиям» Владислав Карапузов. — Разумеется, толком не провёл ни одной тренировки. Были только теоретические занятия и предматчевая разминка. Надеюсь, сейчас сумеем хорошо потренироваться и к матчам чемпионата России подойти уже более сыгранными.

Собранный наспех состав посопротивлялся «Локомотиву» только в первые полчаса матча. «Железнодорожники» создали несколько моментов, но был надёжен Рыжиков. Тем не менее, на 27-й минуте и он оказался бессилен, когда после подачи углового Пабло в центре штрафной площади тамбовчан выпрыгнул выше всех и переправил мяч в ворота.

Призывы фанатов

Радужная картина для красно-зелёных омрачилась только травмой Владислава Игнатьева, который вынужден был покинуть заснеженный газон «РЖД Арены» и уйти в раздевалку. В остальном подопечные Марко Николича могли быть довольны собой в этот вечер. Они не испортили дебют нового руководства клуба — этот матч был первым официальным после декабрьских перестановок в совете директоров «Локо» и на посту генерального директора.

Болельщики «Локомотива» уже не скандировали кричалки с призывом к отставке менеджмента — именно этим они занимались всю вторую половину 2020 года, в итоге к концу декабря добившись своего. Правда, фанаты пока не дождались возвращения своего кумира, экс-главного тренера Юрия Семина, под руководством которого клуб выиграл почти все трофеи в своей истории.

Семин был со скандалом смещён со своего поста в мае. И в воскресенье болельщики напомнили о 73-летнем специалисте новому руководству, несколько раз прокричав «Юрий Палыч, оле-оле-оле!». Не переставали они это делать даже после забитых голов своей команды. Их было ещё два — на 56-й минуте Франсуа Камано замкнул прострел с правого фланга в исполнении Дмитрия Рыбчинского, а на 82-й минуте Гжегош Крыховяк реализовал пенальти.

«Локо» вышел в четвертьфинал Кубка, а «Тамбов» будет пытаться не выглядеть статистом в оставшейся части чемпионата страны. Сейчас команда идёт на последнем месте за 11 туров до финиша.

— Мы, разумеется, не опускаем рук, — отметил Владислав Карапузов. — Понимаем, в какой ситуации находимся, но от спасительного 14-го места отстаём всего на одно очко. Так что всё в наших руках. Считаю, что «Тамбов» достойно сыграл с «Локомотивом», если брать во внимание нашу ситуацию, когда состав собран за сутки до игры. Уверен, в следующих матчах мы будем играть гораздо лучше, поскольку уже успеем вместе потренироваться, лучше понять требования тренерского штаба и наладить взаимопонимание на поле.

В пятницу 26 февраля «Тамбов» сыграет со своим конкурентом в борьбе за выживание в РПЛ волгоградским «Ротором». «Локомотиву» в субботу предстоит московское дерби в чемпионате России против ЦСКА.

Также в воскресенье в 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА обыграл дома хабаровский СКА (2:0), «Краснодар» уступил на своём поле «Сочи» (0:1), а «Ростов» — грозненскому «Ахмату» (0:1). Днём ранее «Динамо» победило московский «Спартак» (2:0), а петербургский «Зенит» проиграл дома «Арсеналу» (1:2). Нет ясности с ещё двумя четвертьфиналистами турнира. В понедельник один из них определится по итогам домашнего матча «Химок» против самарских «Крыльев Советов». В тот же день должен был состояться матч «Уфы» против екатеринбургского «Урала», но в воскресенье встречу перенесли на 3 марта из-за морозов в столице Башкортостана.