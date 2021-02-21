Левникова пенальти: как «Динамо» обыграло «Спартак»

Сезон в российском футболе возобновился 20 февраля матчами 1/8 финала Кубка России. Главный из них состоялся на стадионе «ВТБ Арена», где московское «Динамо» выиграло дерби у «Спартака» (2:0). Решающий гол забил Даниил Фомин, реализовавший пенальти.

Назначение этого одиннадцатиметрового уже по ходу первого тайма вызвало большие споры на трибунах и в соцсетях. Игроки и тренеры «Спартака» тоже выразили недоумение решением арбитра Кирилла Левникова после того, как мяч в штрафной площади красно-белых попал в плечо их полузащитника Виктора Мозеса. Судья после просмотра VAR посчитал это игрой рукой.

В любую погоду

На протяжении последней недели в СМИ усиленно ходили слухи, что матч может быть перенесён из-за тяжёлых погодных условий. Якобы в первую очередь на этом настаивал «Спартак». Правда, это противоречило тому факту, что красно-белые последний зимний сбор проводили в Москве, привыкая к морозам и снегопадам.

Небольшое субботнее потепление окончательное сняло все вопросы — команды вышли на поле домашнего стадиона «Динамо», который был максимально заполнен в условиях всех ковидных ограничений.

Оба соперника почти не усилились зимой. «Спартак» пока приобрел лишь полузащитника Йоррита Хендрикса из голландского «ПСВ», а «Динамо» вернуло из «Химок» находившегося в аренде Данила Липового. Оба футболиста вышли в стартовых составах своих команд.

—Только официальные матчи могут показать, где есть проблемные зоны, поэтому неудивительно, что команды были несколько пассивны в зимнее трансферное окно, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков. — Кубковое дерби было хорошим тестом для имеющихся игроков, а тренерам позволяло увидеть какие-то изъяны в игре своих подопечных. И теперь у команд есть ещё неделя, чтобы усилиться, если какие-то позиции будут не соответствовать требованиям (тренеров).

Плечо Мозеса

Первые 15 минут прошли без моментов. Было видно, что команды действуют осторожно. Но на исходе первой четверти часа встречи случился вышеупомянутый эпизод, когда мяч ударился о плечо Мозеса, судьи просмотрели VAR, и Левников назначил пенальти. Фомин с точки не оставил шансов вратарю «Спартака» Александру Максименко.

Пока фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес бригады арбитров, «Спартак» стал активно атаковать и завладел территориальным преимуществом. Несколько раз его игроки получали мяч в опасных позициях, но до удара по воротам дело не доходило. Ближе к успеху до перерыва было «Динамо», когда в результате контратаки Фомин мог сделать дубль, получив мяч на линии вратарской перед пустым углом ворот, но послал снаряд выше перекладины.

В первые 15 минут второго тайма «Спартак» создал отличные шансы сравнять счёт, но героем эпизодов стал вратарь «Динамо» Антон Шунин. Сначала в результате быстрой атаки Эсекьель Понсе бил низом из середины штрафной площади — голкипер бело-голубых мяч отбил, но прямо на Мозеса, взяв намертво и его удар. А через минуту, когда снаряд хаотично скакал по штрафной, Роман Зобнин хитро подставил пятку и по сложной траектории отправил его в дальний нижний угол, но Шунин выручил и в этой ситуации.

Сработала замена

В середине второго тайма у обеих команд произошло по замене. У «Спартака» Александр Соболев вышел вместо Наиля Умярова, а у «Динамо» Липовой уступил место Константину Тюкавину. В итоге главный тренер бело-голубых Сандро Шварц оказался удачливей своего красно-белого коллеги Доменико Тедеско.

На 70-й минуте Себастиан Шиманьски сделал низом заброс в штрафную «Спартака», где 18-летний Тюкавин перевёл мяч пяткой в нижний угол ворот красно-белых. В следующие десять минут спартаковцы активно атаковали и даже часто наносили удары с дальних и средних дистанций, но точностью они не отличались.

А на 81-й минуте красную карточку получил Мозес. Оставшись вдесятером, «Спартак» почти лишился шансов. И больше не нашёл способов поразить ворота Шунина.

— В первых матчах командам всегда тяжело показать свой лучший футбол, потому что контрольные игры на сборах не дают нужного тонуса, — резюмировал Сергей Кирьяков.— Всё равно нужно отыграть несколько официальных встреч, чтобы войти в нужный ритм. Поэтому и в прошедшем кубковом дерби было много брака, который компенсировался высокой самоотдачей обоих соперников. В итоге выдался очень боевой и напряжённый матч, который, думаю, был не лучшим дерби в истории этих команд, но равнодушным не оставил никого.

23 февраля бело-голубые в результате жеребьёвки узнают своего соперника по четвертьфиналу, который пройдёт 2-3 марта. В эту стадию уже прошёл тульский «Арсенал», сенсационно взявший верх в гостях над петербургским «Зенитом» (2:1). 21 февраля в рамках 1/8 финала пройдут матчи ЦСКА (Москва) – СКА (Хабаровск), «Локомотив» (Москва) — «Тамбов», «Краснодар» — «Сочи», «Ростов» — «Ахмат» (Грозный). В понедельник определятся два последних четвертьфиналиста турнира. Это произойдёт по итогам матчей «Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) и «Химки» — «Крылья Советов» (Самара).